«Nous avons tous besoin de quelque chose»: l’histoire orale du BDSM de Chuck révèle «Billions»

En écrivant le scénario de The Girlfriend Experience, le film du réalisateur Steven Soderbergh de 2009 sur une travailleuse du sexe haut de gamme, Brian Koppelman et David Levien, a parlé à près de 20 escortes de haut niveau. Dans presque toutes les interviews, les femmes ont déclaré que la grande majorité de leurs clients les plus riches et les plus influents partageaient le même désir de chambre: renoncer au pouvoir qu’elles exerçaient au cours de leur vie quotidienne.

Une demi-décennie plus tard, Koppelman et Levien développaient des milliards – soudain, ils étaient tombés sur une occasion d’utiliser cette petite quantité d’informations. Il semblait naturel que Chuck Rhoades, le procureur hyper-calculateur au centre de la série Showtime, soit le soumis au domme de sa femme Wendy. Tout comme les dominateurs dont on leur avait parlé, Chuck serait du genre à vouloir que la dynamique du pouvoir se retourne derrière des portes closes. Et parce que ce développement de personnage était basé sur la réalité, les préférences BDSM de Chuck ne se sont jamais senties comme une simple ligne de punch dans la série.

Pourtant, dans le monde acharné de Billions, les pratiques sexuelles de Chuck sont une responsabilité – un scandale sexuel marquant la fin de la carrière d’un politicien est une tradition séculaire aux États-Unis. Depuis la première de la série en 2016, ce n’était qu’une question de temps avant que l’un de ses ennemis apprenne les tendances de Chuck et les utilise contre lui. “Nous avons eu l’occasion de déclencher cette bombe”, explique Levien. Puis, au début de la saison dernière, il a explosé.

Après que son rival Black Jack Foley menace de faire dérailler la campagne du procureur général de Chuck à New York en divulguant les détails tabous de sa vie personnelle, Chuck décide de les révéler au public lui-même. Son discours révélateur, prononcé lors du quatrième épisode de la saison 4, est le moment le plus choquant de l’histoire de la série fièrement sinueuse. C’est l’histoire de la façon dont un homme désespéré a sauvé sa carrière politique, peut-être détruit son mariage et ouvert la «fenêtre Overton».

Partie I: “Je participe à ce tour”

Quand est venu le moment de lancer Chuck au milieu des années 2010, Koppelman et Levien avaient un homme en tête. Ils avaient travaillé avec Paul Giamatti sur The Illusionist et pensaient que le nominé aux Oscars serait assez audacieux pour représenter quelqu’un dans un mariage plus non traditionnel. Maggie Siff, également intrépide, qui avait joué Rachel Menken, directrice de grand magasin, sur Mad Men et Tara Knowles, sur Sons of Anarchy, a embauché Wendy, une psychiatre hyper motivée qui travaille également pour le rival du gestionnaire de fonds spéculatifs de Chuck, Bobby Axelrod.

Brian Koppelman (co-créateur): Nous avons senti – et sentons – que Paul peut tout faire. C’est le plus grand collaborateur que vous puissiez souhaiter.

David Levien (co-créateur): L’idée que [Chuck] était ce gars super puissant qui a apporté la loi et l’ordre et la justice dans sa vie éveillée, nous pensions juste que c’était vraiment un bon moyen pour le personnage d’avoir cette propension.

Koppelman: C’était dans le script pilote.

Levien: Je me souviens à l’époque [Giamatti] lire le pilote, il aimait vraiment que c’était sa femme avec qui il faisait ce genre de choses. Ce fut un véritable facteur de différence. Ce n’était pas un gars infidèle.

Koppelman: Je me souviens lui avoir dit: «Veuillez lire le tout. Il y a une scène au début qui pourrait vous faire peur, mais lisez le tout. ” Il a tout lu et il nous a appelés et il a dit: «Je comprends. Je comprends pourquoi le gars est comme ça. Je comprends tout. ”

Paul Giamatti (Chuck Rhoades): Je pense que j’étais surtout préoccupé par le fait [would] être déployé juste pour une valeur de bâillon de vue choquante. Mais c’était en fait quelque chose d’intéressant sur les personnages et leur relation.

Koppelman: Nous nous sommes envolés pour Los Angeles le lendemain et avons dîné avec lui le lendemain soir. Et vraiment, il a commencé à parler du personnage et, tout seul, a compris cet aspect du personnage et pourquoi ce gars était comme ça. Il nous a serré la main à la fin du dîner et s’est dit: “Je suis dedans. Je suis partant pour cette balade avec ce gars.”

Maggie Siff (Wendy Rhoades): J’étais assez nerveux à ce sujet. Avant d’accepter le rôle, la conversation qui avait eu lieu avait eu lieu entre mon équipe et Showtime — je ne pense pas qu’elle ait eu directement entre moi et Brian et David. Je ne voulais pas [BDSM] à utiliser de façon sordide et salace. On m’a en quelque sorte donné l’assurance qu’il serait utilisé avec parcimonie et pour vraiment enquêter sur les questions de ce mariage et sur l’identité de ces personnes.

Koppelman: Nous ne savions pas que nous avions un spectacle jusqu’à ce que Maggie se soit inscrite. Wendy, depuis le début, était la cheville ouvrière pour nous. Il était évidemment commercialisé au début comme cette bataille titanesque entre ces deux mecs. Mais pour nous, Wendy Rhoades est la pièce maîtresse féminine secrète de la première saison, et vraiment de toute la série, non? Parce que les deux gars, leurs âmes ne sont pas tellement en équilibre. Mais son âme est en équilibre.

Giamatti: Elle est sur place. Elle l’est toujours.

Siff: En fait, je pense qu’en fin de compte, [the BDSM] les scènes sont beaucoup plus difficiles pour Paul que pour moi, qui est littéralement celui qui contrôle. Et je pense qu’ils ont toujours été très intéressants et compliqués. Je pense donc que cet aspect de l’histoire a vraiment servi un objectif très intéressant dans l’enquête sur un mariage.

Levien: Nous avons décidé d’embaucher, en tant que consultant, une personne de premier plan dans ce monde. Elle entrait et parlait aux acteurs et parlait à la production et certains des trucs qui se trouvent dans le décor venaient de chez elle. Elle représentait en quelque sorte l’état d’esprit de manière à ce que nous en comprenions mieux.

Koppelman: Les deux premières saisons, nous avons entendu [BDSM community] en ligne tout le temps. Ils étaient tellement heureux qu’il y avait une représentation d’eux qui n’était pas ironique, qui ne les envoyait pas. Prendre leur chose au sérieux et comme une autre expression d’une relation entre les gens. Quel que soit le monde que nous représentons, Dave et moi voulons bien faire les choses. Et nous voulons que les gens de ce monde s’y reconnaissent.

Siff: Je plaisante toujours que Chuck et Wendy sont des BDSM DIY. Ils le comprennent. Il a son domme et que tout est très professionnel. Et ils ont obtenu de l’aide. Mais pour la plupart, ce qu’ils font et comment ils le font, c’est en quelque sorte leur propre truc qu’ils découvrent en cours de route.

Partie II: “Est-ce que c’est sauter le requin?”

Bien avant la saison 4, le concept de la fenêtre Overton – le spectre des comportements et des politiques que le public considère comme acceptables – a été évoqué dans la salle des écrivains. Être masochiste semblait tomber en dehors de cette plage. C’est ce qui a fait de la divulgation de Chuck une possibilité narrative si intéressante.

Levien: C’était écrit sur une carte, «La fenêtre d’Overton». Il a été placé sur une planche, puis des semaines et des semaines se sont écoulées. Et c’était juste là-haut et cela a commencé à être enterré par les autres cartes, avec des idées potentielles et des titres d’épisode potentiels. Et en quelque sorte [the twist] vient de sortir de cela et s’est annoncé au bon moment.

Koppelman: La salle parlait de la divulgation de ces informations, puis de la façon dont Chuck s’en occuperait une fois qu’elles seraient sorties.

Levien: De toute évidence, la chose la plus incendiaire et la plus dangereuse pour un gars aux yeux du public serait ce côté de lui-même.

Koppelman: Dave et moi, nous deux, avons réalisé en un clin d’œil, “Non, non, non, Chuck va le faire.” Et ce fut le grand moment. Il va sortir.

Levien: Nous avons réalisé que nous avions cette grande chance de vraiment faire quelque chose d’inventif avec la narration en laissant le gars prendre le contrôle et le diffuser. Comme enlever ce point de pression secret de la série pour toujours.

Koppelman: C’est ainsi que la chose au tableau est entrée en jeu. Nous étions comme, “Il va déplacer la fenêtre d’Overton.” Il va s’approprier ça.

Ben Shenkman (Ira Schirmer): Chekov parle du pistolet non tiré et de tous ceux qui connaissent ce spectacle, il est tout simplement trop bon de ne pas exploser cette bombe à un moment donné.

Koppelman: Nous avons juste décidé: “Eh bien, nous allons juste écrire cet épisode.” Parce que nous savions que c’était un tournant dans la saison et dans la série.

Shenkman: Ce n’était pas un choc total. Mais il a emballé le punch qu’il était destiné, même à moi, au lecteur. Mais ma réponse suivante a été: “Bien sûr, c’est ce qui doit arriver.” C’est à la fois surprenant mais complètement soutenu par tout ce que nous savons sur le personnage.

Siff: Quand je l’ai lu, je me disais: “Est-ce que c’est sauter le requin?” J’étais vraiment comme: «Comment ça va marcher? Et le croirons-nous? ” Et il est mis en place pour faire tout ce travail, dans la narration et dans le tracé du spectacle. Mais alors, bien sûr, Paul est si brillant. Bien sûr, cela a fonctionné.

Giamatti: Ce genre de chose arrive, comme chaque épisode. Il y a quelque chose de fou que quelqu’un fait. C’est définitivement dans l’ADN de l’émission.

Partie III: “Fuck It, pourquoi ne pas sortir poinçonner quelqu’un au visage?”

La grande révélation de «Overton Window», que Clement Virgo a réalisé, a eu lieu dans un endroit emblématique de New York. Le discours de Chuck, prononcé malgré le fait que Wendy se soit opposé à ce qu’il rende publique leur vie sexuelle, ne dure que trois minutes environ. Mais ça a du punch.

Giamatti: C’est l’une des meilleures choses [Koppelman and Levien] ai fait. Il y a beaucoup de vrais trucs oratoires dans la série. Je pensais que c’était vraiment, vraiment bien écrit. Je me souviens que c’était juste ma première réaction. Il coule vraiment et se joue. J’ai juste besoin de m’éloigner.

Koppelman: Il a compris comment jouer.

Giamatti: C’était plus simple que beaucoup de choses ont tendance à être diffusées. J’ai pensé que c’était un discours intéressant pour cette raison. C’était moins fleuri que beaucoup de choses sur le spectacle. Je pensais, en quelque sorte, que c’était le plus honnête que ce type ait été jusqu’à présent. Et je pensais que cela semblait être le principe moteur de la chose; qu’il est tout à fait honnête pour la première fois. Non pas qu’il n’ait pas été à d’autres moments, mais c’était vraiment une sorte de toutes les cartes sur la table.

Levien: Nous connaissions Fraunces Tavern et l’importance des adieux de Washington pour ses troupes. C’est un endroit incroyable à New York. Nous voulions l’utiliser depuis longtemps et nous ne savions pas comment le déployer. Mais nous pensions que c’était l’endroit idéal pour Chuck d’avoir décidé de tenir cette conférence de presse.

Koppelman: Il y a toutes sortes de façons dont les gens, en particulier les interprètes d’arrière-plan, peuvent être mal à l’aise avec ce genre de choses. Il était vraiment important pour nous ce jour-là de nous assurer que tout cela était traité comme une chose sérieuse, sombre et réelle qui se passait. Personne n’allait laisser leur inconfort avec le sujet les faire rire, ou rire, ou rouler des yeux.

Giamatti: Ces gens qui jouaient les journalistes étaient vraiment super. C’est bien quand vous avez une sorte d’extras engagés et réactifs à qui parler comme ça. Deux d’entre eux étaient de véritables reporters de New York 1.

Shenkman: La toute première fois qu’ils l’ont fait, dans le plan large, pour toute la pièce, il maîtrisait parfaitement le discours même dans les plans larges où il était peu probable qu’il joue. Je suis sûr que c’était en partie parce que c’était le plus proche de l’expérience réelle du personnage.

Sans le dire à personne, Chuck improvise. Au lieu de concéder la course AG, il fait tapis. «Je suis masochiste», admet-il. «Pour obtenir une satisfaction sexuelle, je dois être attaché, frappé, pincé, fouetté, frappé à coups de pied ou autrement torturé. Par ma femme aimante. Et voici la plus grande vérité. Nous avons tous besoin de quelque chose, non? “

Giamatti: Pour moi, la partie la plus importante semblait être le genre de défi personnel à dire: «Je ne sais pas si je vais gagner. Je ne vais probablement pas gagner, alors merde. Au moins, je vais être honnête à mon sujet et couper ces gars-là aux genoux pour avoir essayé de me baiser. ” Et vivre honnêtement.

Siff: La chose qui m’a frappé: les personnages ont une conversation à ce sujet avant qu’il ne le fasse. Ils ont cette conversation sur la fenêtre d’Overton, et je me dis: “Eh bien, ce serait bien pour vous parce que vous aimez être humilié.” Elle dit essentiellement: «Vous vivez pour cette douleur. Mais non. ” Et j’ai l’impression que c’est la chose que vous voyez réellement, et il se met à le faire, et il a la détermination, et il l’expose, et puis il se passe quelque chose de très subtil.

Koppelman: Il peut sentir ses épaules tomber pendant qu’il parle. Paul vient de comprendre le tout. Si vous y réfléchissez, il portait ce secret. Vous savez à quoi ça ressemble dans la vie quand vous arrivez enfin à vous décharger, quel que soit le secret?

Siff: Vous voyez l’infusion d’énergie et la façon dont il s’en tire. Pas en termes sexuels. Mais ça le remplit. Ça l’excite. C’est tellement humiliant. Ça fait tellement de bien. À lui. Il parvient en quelque sorte à capturer cela de manière très nuancée, dans sa performance.

Shenkman: Si un politicien devait, dans la vraie vie, révéler quelque chose d’aussi personnel et aussi potentiellement scandaleux que cela, il ne pourrait guère faire mieux que ce que fait ce personnage, c’est-à-dire: «Hé, regardez, je suis sur le point de vous dire quelque chose, et mes adversaires essaient de l’utiliser contre moi parce qu’ils pensent que vous ne pouvez pas le gérer. Ils vous manipulent en effet en me manipulant. ” La façon pour moi de renverser la vapeur est de dire: “Hé, nous sommes tous des adultes ici.”

Koppelman: Je dois dire un petit mot à la chanson de John Mellencamp dans cette scène, “Troubled Man”. Tout simplement parce que pour Dave et moi, lorsqu’une scène comme celle-ci apparaît, une chanson apparaît en même temps. Et cette chanson est apparue pour nous en même temps. Et je pense que pour être capable de jouer cette musique au cours de ce moment qui y mène et qui en sort, cette chanson qui a l’air d’être sans âge, intemporelle, cette chanson de fin de période qui mélange toute l’iconographie que Mellencamp amène à être un gars qui s’en fout de personne mais de Mellencamp. Mais en quelque sorte, il est vraiment capable de vous toucher.

Shenkman: Au final, il se mettra vraiment en premier. Et il le fera avec beaucoup de boules et de courage et beaucoup de feu intellectuel. Vous l’admirez donc en quelque sorte. Vous en admirez l’audace. Et vous admirez le jeu d’échecs. Mais vous êtes également effrayé par le calcul là-bas.

Giamatti: C’est cette chose imprudente et impulsive que ce personnage fait toujours. Il ne pense pas à sa femme.

Siff: Ce n’est pas seulement que quand il prononce ce discours, c’est humiliant pour Wendy, ce qu’il est, mais c’est aussi une violation de quelque chose de sacré au cœur de leur relation.

Giamatti: Je suppose que c’est aussi cynique. À certains égards, il pense qu’il est foutu, alors merde, pourquoi ne pas sortir frapper quelqu’un au visage?

Levien: Nous avons réalisé que nous avions une opportunité intégrée de couper à chaque personnage de la série entière, réagissant de la façon dont cela les affectait personnellement en ce qui concerne leurs plans et leurs agendas. Ça allait choquer certains d’entre eux, ça allait annuler certains de leurs plans. Ça allait aider certains d’entre eux. Le genre de mondes divisés de l’émission n’a que des façons limitées de se recouper entièrement, et c’était l’un d’entre eux.

Koppelman: Nous avions beaucoup de choix avec les autres personnes qui réagissaient.

Levien: Cette distribution connaît si bien ses personnages qu’il n’a pas fallu beaucoup d’explications. Jeff DeMunn a compris la joie que [Charles] Sr. aurait vu son fils vivre son pouvoir de cette façon, et Ax serait perplexe face à ce gars qui jouait si fort. En train de regarder [Bryan] Connerty et [Kate] Sacker, qui a travaillé avec Chuck, et n’avait aucune idée, en quelque sorte de jouer comme ces gobelets qui claquent, et évidemment Maggie …

Koppelman: Man, il est juste écrasant de regarder Maggie et de comprendre où Wendy Rhoades s’inscrit dans ce domaine.

Levien: Et sa force.

Koppelman: Elle comprend tout cela de toutes les manières.

Siff: Ils avaient déjà tourné la scène avec Paul, alors ils avaient les images de lui prononçant le discours. Nous avons tous ces moniteurs à Axe Cap où, en général, ce qui fonctionne, ce sont les informations financières. Et donc dans cette scène, ils l’ont mis en train de prononcer le discours. C’était la première fois que je le voyais. Je dois juste le regarder faire ce qu’il faisait. C’était très facile, en partie parce que je connais le personnage à fond. Notre relation est profonde et bien établie et ma relation avec tout le monde dans cette salle est bien établie. Et puis j’ai pu le voir faire cette performance, qui était tellement incroyable.

Shenkman: La seule chose que je ne pense pas que le spectacle provoque beaucoup, c’est l’émotion. Je pense à cela comme un spectacle lumineux, émotionnellement. Le spectacle est rarement bouleversant, même s’il y a des gens dans la douleur et de grands enjeux. Je pense que c’est conçu [that way]. Les personnages sont si invincibles que vous savez, même lorsqu’ils prennent des coups, le spectacle est en quelque sorte toujours une question de survie. Ce n’est pas que les gens ne se fâchent pas et ne subissent pas de pertes, mais je pense que le spectacle met rarement le public à la place de quelqu’un dévasté.

Siff: C’était une scène Billions inhabituelle parce qu’elle était tellement viscérale. Elle était dans un état dans lequel vous ne voyez généralement pas le personnage. Quelqu’un qui est si habitué à contrôler lui a vraiment enlevé cela d’une manière qui n’est tout simplement pas OK. Et ne se sent pas bien. Et sorte de marcher dans ce bureau avec tous les couteaux sortis. C’était moche.

Partie IV: «Le mouvement ultime de puissance»

Après l’honnêteté radicale de Chuck, il remporte les élections et devient l’AG de New York. Mais à cause de ce qu’il a fait pour aider à assurer la victoire, son mariage autrefois fort peut être irrémédiablement endommagé. Quand il a été filmé, Levien et Koppelman n’avaient aucune idée que la torsion semblerait avoir été arrachée aux gros titres.

Koppelman: Nous savions que ce serait un moment où les gens qui regarderaient la série depuis longtemps se sentiraient récompensés pour le temps qu’ils y mettraient. C’était changer les règles d’une manière qui était très fidèle à qui était ce personnage. C’était quelque chose à quoi les gens ne s’attendaient pas, mais quand cela se produisait, ils sentaient: «Oh, ça a tout à fait du sens.» Bien sûr, nous ne pouvions pas compter sur des événements de la vie réelle qui se sont produits après que nous ayons tourné ceci, mais avant qu’il ne soit diffusé, ce qui l’a rendu encore plus doublement résonnant.

Levien: Ce n’est que plus tard que ça s’est joué dans la vraie vie avec [Amazon founder Jeff] Bezos se montrant quand les gens essayaient de le faire chanter à propos de ces textes et photos. Vous pourriez reconnaître que c’est le mouvement de puissance ultime à la fin.

Siff: Ce qui m’a le plus surpris et intéressé, c’est que [Wendy] ne l’a pas quitté. Je me disais: “Eh bien, dès que cela s’est produit, elle est partie.” Mais elle ne l’a pas fait. Le lendemain, c’est arrivé, et le lendemain, c’est arrivé, et le lendemain, c’est arrivé. Et puis finalement elle le quitte. Ça prend une minute. Et j’ai apprécié ça. Cela ressemble à la vraie vie pour moi. Les gens se trahissent terriblement et ne sortent pas dès que cela se produit.

Levien: Il allait y avoir tout ce calcul à venir avec tous les personnages, y compris et surtout Wendy. Nous ne pouvions donc pas reporter cela. Nous voulions simplement y arriver. Le contre-coup était aussi excitant pour nous que lui.

Siff: J’ai l’impression que Brian et Dave font beaucoup ça. Ils auront d’énormes décors révolutionnaires qui se produiront quelque part comme un tiers du chemin ou les deux tiers du chemin. Et cela rend la narration imprévisible.

Giamatti: Il culmine tout le temps.

Shenkman: Une partie du contrat de l’émission avec le public est que tout est amusant. C’est tout pour le plaisir. Même s’il s’agit de choses sombres, l’espace de tête pour regarder le spectacle ne sera pas effrayant, dérangeant et bouleversant. Ça va être de l’évasion.

Giamatti: C’est la nature du spectacle. C’est un mélodrame. Dans le bon sens.