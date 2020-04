“Nous continuerons à travailler pour inculquer aux enfants les valeurs de Rafa Nadal”

La figure de Rafael Nadal Il est confirmé comme l’un des plus influents d’Espagne également à une époque de souffrance comme celle que le pays doit vivre en raison de l’émergence du coronavirus. L’homme coréen, courageux sur et en dehors du court, ne se mord pas la langue lorsqu’il s’agit de commenter la situation des joueurs de tennis professionnels et ses fans inconditionnels n’ont pas hésité à le soutenir dans Le grand objectif professionnel de Rafa: s’entraîner à nouveau.

Javier Pons, promoteur du mouvement #RafaPlayNow, assiste à OKDIARIO pour raconter l’origine et les objectifs d’une initiative qui a les enfants comme principaux protagonistes de soutenir Nadal dans son désir de s’entraîner à nouveau, toujours sous des mesures de sécurité et de prévention nécessaire, comme vous pouvez le faire après la dernière annonce de Pedro Sánchez. “Nous voulons non seulement que Rafa puisse se former à nouveau, mais aussi promouvoir et enseigner aux enfants les valeurs de Rafa Nadal, esprit sportif, exemplaire … tout ce qu’il incarne », explique Javier, qui fête avec les autres membres de l’initiative la possibilité que Nadal puisse s’entraîner à partir du 4 mai.

#RafaPlayNow n’est pas un mouvement de demande de formation exclusif pour les professionnels, mais cherche également à promouvoir les valeurs du tennis du plus petit. Des valeurs que Rafa Nadal représente et incarne d’une manière excellente. “Nous parlons d’un geste, pas d’un privilège, du gouvernement et les athlètes espagnols, pour leur carrière professionnelle et personnelle, pour tout ce qu’ils ont donné. Nous pensons qu’il méritait le petit geste d’aller à l’académie car cela ne comporte aucun risque “, dit-il.

La façon de participer est facile, et de plus en plus de vidéos viennent de toute l’Espagne – le mouvement est né à Majorque – qui peuvent aider à donner de la visibilité à un mouvement qu’il a contribué à rendre à Nadal tout ce qu’il a apporté aux enfants et aux adultes avec leur victoires et manifestations de valeurs. “Ce n’est pas une question politique, c’est un but non lucratif, sans liens politiques ou commerciaux, c’est une affaire de famille … et d’aider Rafa “, souligne Javier, qui souligne l’importance des enfants dans l’initiative, comme en témoigne la vidéo éditée par Ignacio Loma-Ossorio, également collaborateur du mouvement.

“Ce sont des enfants qui ont l’habitude de voir Nadal et qui ils connaissent déjà Nadal, ils savent parfaitement qui il est et ce qu’il veut dire. Ils comprennent que Rafa a besoin de s’entraîner à nouveau. De même, la plateforme a une base à Majorque qui cherche à se répandre dans toute l’Espagne, et dans le cas où le gouvernement exaucerait le «souhait» de #RafaPlayNow, le mouvement continuera à chercher à promouvoir les valeurs que Nadal transmet au jour le jour. et hors piste.

Un geste exemplaire de Rafa

L’idée de créer la plate-forme découle également d’une belle histoire que Javier raconte et qui a Nadal comme protagoniste principal. «Je suis à l’hôpital depuis cinq jours et je me souviens de la mort de mon beau-père en 2013 à l’âge de 65 ans, un mois avant que nous ayons réussi à amener un groupe de membres de la famille à l’académie et Nadal nous a aidés à enregistrer une vidéo pour que mon beau-père la voie. J’ai pensé comment notre environnement pouvait rendre la faveur que Rafa nous avait faite. Cela m’est venu à l’aube et tout a commencé avec le mobile … nous avons rejoint de nombreuses familles de Majorque qui sont fans de Rafa ».