Nous devons faire du Super Bowl Monday un jour férié déjà

L’une des injustices les plus flagrantes en cours dans le panthéon de la culture américaine est le fait que le Super Bowl lundi n’est toujours pas un jour férié. C’est un problème que nous devrions – non! – doit corriger.

Une enquête montre qu’environ 17,5 millions de travailleurs américains ont déjà prévu de ne pas travailler lundi, avec plus de 11 millions de personnes autorisées à prendre un jour de congé et les autres ayant l’intention d’appeler malade. C’est la seule preuve que nous, en tant que pays, pensons que le Super Bowl Monday est une occasion qui vaut la peine de rester chez nous.

Pendant des décennies, nous avons prétendu que ce n’était pas un problème, mais le temps est venu pour nous d’accepter à quel point le gros gibier captive la nation.

Le problème ne se limite pas aux villes concurrentes dans le jeu non plus. Bien sûr, la ville gagnante est paralysée par les fans qui prennent congé pour célébrer, mais des millions de personnes aux États-Unis se remettent des fêtes et se réunissent pour profiter d’une institution nationale.

Non seulement les fans préféreraient que le Super Bowl lundi soit un jour férié au lieu de simplement déplacer le match vers samedi:

Mais c’est aussi quelque chose sur lequel les joueurs sont d’accord avec les fans.

“Pourquoi pas [make it] une fête nationale? »Le vivaneau des chefs James Winchester a déclaré à Jeanna Thomas de SB Nation lors de la journée d’ouverture du Super Bowl 54. «J’ai l’impression que ça l’est de toute façon. C’est une sorte de gueule de bois lundi. Nous y sommes déjà. Autant le rendre officiel. »

Il n’y a aucune signification religieuse ou sociale au-delà de ce qu’elle est: un jeu. Cela signifie que tout le monde peut profiter du Super Bowl dimanche et devrait alors pouvoir avoir le Super Bowl lundi pour descendre de ce sommet. Sauf les écrivains sportifs, car c’est la vie à laquelle nous nous attendons.

Le cas de faire du Super Bowl lundi un jour férié.

Il y a actuellement huit jours fériés observés par le gouvernement fédéral en 2020. Personnellement, je pense que nous devrions en faire un 12 et obtenir un long week-end chaque mois, mais nous devons ramper avant de marcher.

Le principal problème avec la structure actuelle des jours fériés est qu’elle est partout sur la carte. Nous en avons deux en janvier (le jour de l’année et le jour de Martin Luther King Jr.), puis nous avons une sécheresse jusqu’au Memorial Day, qui se poursuivra en mai. C’est trop de temps d’arrêt langoureux qui serait parfaitement rempli par un autre jour férié en février. Cela signifie que la plus longue attente que nous aurions entre les vacances est de deux mois, mars et avril étant les deux seuls mois consécutifs non fériés.

C’est séduisant. C’est spécial. C’est quelque chose dont nous avons besoin.

Avoir plus de jours fériés signifie plus de semaines de travail de quatre jours. Les semaines de travail de quatre jours sont bonnes. Pas à cause de la paresse, mais parce qu’il a été prouvé que les gens sont plus productifs avec cet équilibre. Microsoft a expérimenté une semaine de travail de quatre jours et a constaté que la productivité avait bondi de 40%. Étant donné que nous avons actuellement huit jours fériés, cela signifie que l’utilisation de cette mesure nous permet de générer 3,2 jours supplémentaires de travail supplémentaire par an, uniquement en donnant aux gens ces jours de congé. Si nous passons à neuf, nous nous retrouverons avec presque une journée de travail supplémentaire.

Compte tenu de tous ces facteurs, nous serions stupides en tant que société de ne pas adopter une semaine supplémentaire de quatre jours au cours de l’année. Oui, chaque semaine devrait être de quatre jours, mais faire du Super Bowl Monday un jour férié serait une demi-étape nécessaire et précieuse pour se rapprocher d’une Amérique meilleure.