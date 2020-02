“Nous devons faire savoir que nous sommes vivants dans la Ligue”

Cholo Simeone a participé à la conférence de presse avant l’Atlético de Madrid – Grenade du jour 23 de la Ligue de Santander. L’entraîneur argentin a voulu transmettre un message à l’équipe, en précisant qu’ils doivent concourir comme s’ils avaient encore des options dans le championnat de la ligue.

«Nous sommes respectueux de toutes les équipes. Nous nous concentrons sur l’amélioration, sur Sortez de cette dynamique qui n’est pas bonne. J’espère que nous pourrons transmettre au championnat que nous sommes vivants », a déclaré lors d’une conférence de presse après avoir été interrogé sur les éliminations de la Copa del Rey du Real Madrid et de Barcelone.

À cet égard, il a souligné l’importance de tous les matches restants de la compétition nationale. «Nous avons tout ici à la fin de la Ligue, où nous avons un défi et une responsabilité importants. Nous rivaliserons avec des équipes qui sont très bonnes, nous n’allons pas quitter le jeu par match. L’équipe comprend la situation du championnat », a-t-il souligné.

En outre, l’entraîneur argentin est clair que Grenade va grandir après avoir obtenu son laissez-passer pour les demi-finales de la Copa del Rey. «J’ai toujours dit que gagner est toujours positif Pour nourrir l’ego et la fierté. Grenade est dans cette situation et ils méritent ce moment. Ils ont récupéré des points et font du bon football, si vous n’atteignez pas les demi-finales de la Copa del Rey », a-t-il déclaré.

Dans un autre ordre de choses, Cholo Simeone a confirmé le rétablissement d’un homme “très important” comme Koke, bien qu’il n’ait pas révélé s’il serait un partant contre les Nasrids. «Koke revient, on verra s’il doit revenir du début ou entrer dans le match. Parler de Koke, c’est parler d’un footballeur qui était depuis que j’ai commencé; Il avait 21 ans et était proche de Malaga. Depuis lors, il a partagé tout notre processus », a-t-il expliqué.

«C’est un joueur très important, tactiquement, techniquement, voit beaucoup plus que les autres. Sur le terrain, l’équipe a de bien meilleures chances de créer des situations de jeu qui nous permettent d’approcher le but », a-t-il poursuivi.

En outre, il a informé de l’état actuel de l’attaquant Diego Costa «Il a été intégré il y a deux jours. C’est les premiers jours qu’il devient accro. Vous voulez vraiment, très excité, et les médecins marqueront. C’est toujours une illusion pour tout le monde que Diego soit proche, car c’est important pour le groupe », a-t-il déclaré.

À propos du milieu de terrain Marcos Llorente, Simeone a souligné qu’il avait “beaucoup de vitalité et de force”. «Son accélération dans le transfert du ballon est l’une de ses vertus et nous permet d’avancer sur le terrain. Nous avons besoin de votre énergie et de celle de tous ceux qui participeront demain », a-t-il déclaré.

Enfin, il a accepté sa responsabilité pour la situation de l’équipe, qui cumule cinq matchs sans gagner. «Je suis dans un endroit où je dois trouver des solutions, comme chaque année. Nous devons trouver des solutions », a-t-il conclu.