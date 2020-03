Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a envoyé un message chic aux supporters après la suspension de la Premier League en raison de la pandémie de coronavirus.

Le vol de haut niveau ne reprendra que le 4 avril au plus tôt après que le manager d’Arsenal Mikel Arteta et l’attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi se soient révélés positifs pour le virus Covid-19.

Arteta a testé positif pour COVID-19

Liverpool n’a actuellement besoin que de deux victoires supplémentaires pour remporter son premier titre de haut niveau depuis 30 ans – mais on ne sait pas encore comment ni quand la campagne de Premier League se terminera.

Néanmoins, Klopp insiste sur le fait que le football ne devrait pas être au premier plan de l’esprit de quiconque alors que le virus mortel continue de se propager.

Les derniers chiffres montrent 798 cas confirmés au Royaume-Uni, dont dix décès, et les responsables de la santé craignent qu’il puisse y avoir jusqu’à 10 000 infections inconnues.

Dans un message aux partisans, Klopp a déclaré: «Avant tout, nous devons tous faire tout notre possible pour nous protéger mutuellement. Dans la société, je veux dire. Cela devrait être le cas tout le temps dans la vie, mais en ce moment je pense que cela compte plus que jamais.

«J’ai déjà dit que le football semble toujours la chose la plus importante parmi les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout.

«Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que des matchs ou des compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment, ce n’est pas le cas. “

Jeudi, le gouvernement est passé à la phase de «retard» dans sa bataille contre le COVID-19 – exhortant toute personne souffrant de toux ou de fièvre persistante à s’isoler pendant sept jours.

En plus d’Arsenal et de Chelsea, toute l’équipe d’Everton est également en isolement après qu’un membre de la première équipe ait présenté des symptômes liés au coronavirus.

Klopp a exhorté les fans à oublier le football en pleine crise

Klopp a ajouté: «À nos clubs rivaux et aux individus qui sont affectés et à ceux qui le deviendront plus tard, vous êtes dans nos pensées et nos prières.

«Oui, je suis le manager de cette équipe et de ce club et porte donc une responsabilité de leadership en ce qui concerne notre avenir sur le terrain.

«Mais je pense que dans le moment présent, avec tant de gens dans notre ville, la région, le pays et le monde confrontés à l’anxiété et à l’incertitude, il serait tout à fait faux de parler d’autre chose que de conseiller aux gens de suivre les conseils d’experts et de s’occuper de entre eux. “

