Sergio Busquets Il a montré son visage après l’élimination de Barcelone contre l’Athletic en quart de finale de la Copa del Rey après une chute de 1-0. Le milieu de terrain du Barça s’est lamenté après s’être attaché de la compétition.

Fin du match

«Pour nous fatidiques. Avec tout ce qui s’est passé … mais bon, c’est le football. Dans un centre où vous le frottez et montez sur le deuxième bâton. Nous avions fait un bon match, un jeu de conduite … et nous sommes éliminés ».

Semaine intense au club

«Ce qui nous touche, le sport. Nous avons gagné le week-end et aujourd’hui ça ne pouvait pas être. L’image est bonne. Nous méritions de passer, mais c’est la nouvelle Coupe et un jeu malheureux car ça vous coûte ça ».

Athlétique

«Ils se sont serrés, ils ont attendu mais nous savions que si nous sortions de la pression, nous aurions de nombreux espaces. Nous avons eu des occasions de faire le but, mais ça ne pouvait pas l’être ».

Supprimé

«C’est une triste journée pour tout le monde. Nous ne voulions pas être éliminés et maintenant nous avons deux compétitions que nous voulons continuer à combattre. Tout le monde est chaud et en colère mais nous avons bien fait les choses. Dans une pièce isolée et malheureuse, la Coupe disparaît.