“Nous ne privilégions pas l’économie mais la viabilité du club”

Comme nous l’avons dans OKDIARIO, le groupe qui doit entrer 40 millions euros avant le 30 juin prochain, raison pour laquelle il est prévu de Rodrigo Moreno Au marché d’hiver. C’est quelque chose dont vous êtes prêt à profiter Barcelone pour combler l’écart laissé dans l’équipe avec la blessure de Luis Suarez. Les rumeurs qui placent l’international espagnol sur l’orbite de l’équipe du Barça ont pris plus de force après qu’il ait commencé comme remplaçant le parti qui a affronté le Valence et à Barcelone à Mestalla.

Avant l’affrontement, Roman Bellver a répondu de cette manière en étant interrogé sur l’avenir de Rodrigo: «De nombreuses offres et intérêts pour de nombreux joueurs viennent à Valence. Nous savons qu’il y a des équipes intéressées par Rodrigo depuis l’été dernier et cet hiver aussi. Valence doit être préparée à une éventuelle sortie ou non d’un joueur ».

Insisté sur l’intérêt de Barcelone pour l’attaquant, le porte-parole de la Valence Il a ajouté: «Pour les bons joueurs, il y a toujours beaucoup d’offres; et par Rodrigo aussi. Nous avons un secrétariat technique qui canalise et l’actionnaire maximum participe également. Nous ne priorisons pas la question économique. Nous privilégions, comme toutes les équipes, la viabilité économique du club“

L’offre de Barcelone à Valence par Rodrigo Moreno

L’équipe du Barça a l’intention de reprendre le transfert de Rodrigo Moreno en échange de 5 millions euros, en supposant pour lui une option d’achat obligatoire qui serait d’environ 60 millions d’euros. Valence, quant à elle, déjà peigne le marché à la recherche d’un remplaçant pour l’international espagnol et parle déjà du retour possible de Paco Alcacer à Mestalla.