Nous ne sommes pas prêts pour le carnage de «Venom 2»

“Vous ne devez pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chéri”, raconte le personnage de Tom Hardy à Joseph Gordon-Levitt dans Inception, avant de sortir un lance-grenades et de le viser au bataillon de soldats de rêve de Cillian Murphy. (Inception était un film étrange.) C’était un moment si emblématique que – et c’est vrai – la ligne de Hardy est devenue la devise officielle de ma classe de fin d’études secondaires. Nous avons tous voté et «la citation d’un personnage dans un film de Christopher Nolan» est arrivée en tête dans une victoire indéniable pour la démocratie. À ce jour, il y a une minuscule plaque sur le terrain de l’école avec cette citation de Tom Hardy demandant aux élèves de zigzaguer là où les autres zag et de suivre leurs passions partout où ils mènent. (Maman, si tu lis ceci, tu dois savoir que Tom Hardy est la raison pour laquelle je suis blogueur.)

J’aimerais penser que Hardy répétait son dialogue de démarrage comme un mantra pendant qu’il travaillait sur Venom. Venom avait l’étoffe d’un autre film de super-héros fade et totalement oubliable, mettant en vedette un faible antagoniste, des personnages de soutien plats (pourquoi Jenny Slate était-elle même dans ce film?), Et des séquences d’action génériques, pilotées par CGI. Mais Hardy a porté le film comme LeBron a porté les Cavaliers de Cleveland dans ses dernières saisons avec l’équipe. Il transpirait, tressautait, convulsait, et je ne serais pas surpris s’il se brisait dans une performance qui semble avoir plus en commun avec le travail de Tommy Wiseau que celui de Robert Downey Jr. ou Chris Evans. À un moment donné – dans une scène improvisée sur la propre insistance de l’acteur – Eddie Brock de Hardy, infecté par un parasite extraterrestre désireux de chair vivante, saute dans une cuve à homard et mange un pauvre crustacé tout en gémissant de satisfaction. Pour info, les sons qui sortent de la bouche de Hardy sont vraiment NSFW:

Venom a été et demeure l’une de mes expériences cinématographiques les plus chères: une comédie romantique furtive entre un homme et un parasite extraterrestre (excuses à la quadruple candidate aux Oscars Michelle Williams) où Tom Hardy semblait être la seule personne en production à avoir été sur la blague. Il a intuitivement compris l’histoire d’un vice-journaliste d’investigation et la voix bourrue dans sa tête qui le faisait manger des tater tats, du poulet jeté et des homards vivants était une pièce désastreuse en attente. Le problème avec le reste de Venom était que personne ne pouvait rivaliser avec l’énergie gonzo de Hardy; c’est-à-dire jusqu’à ce que le milieu du film révèle un adversaire digne.

Après que Venom ait réussi à sauver le monde d’une invasion de symbiotes parce que le symbiote d’Eddie est, genre, un “perdant” sur sa planète natale et aime se sentir cool sur Terre, Eddie rend visite à un tueur en série incarcéré nommé Cletus Kasady pour mener une interview pour son prochain gros morceau. Dans leur bref échange, Cletus promet un «carnage», une allumette de son propre alter ego infusé de symbiotes – bien qu’il soit difficile de prendre le mec au sérieux car il est en fait Woody Harrelson dans une perruque de clown:

Cletus pourrait ressembler à un Sideshow Bob en direct, mais c’était bien, en fait. Harrelson pourrait être le Magic to Hardy’s Bird. Si vous ne pensez pas que l’homme peut rivaliser avec Hardy sur l’échelle de bizarrerie, eh bien, vous ne connaissez tout simplement pas Woody. Je soumets humblement son travail de l’an dernier en tant que spectateur de Wimbledon, qui était sans doute plus convaincant que la plupart des tournois du tournoi.

Après que Venom ait rapporté plus de 850 millions de dollars au box-office, le feu vert d’une suite était acquis. J’espérais que Sony Pictures doublerait ce qui rendait le film si captivant: la dynamique érotique entre Eddie et Venom et laisser Tom Hardy (et maintenant Woody Harrelson) cuisiner. Il y avait des raisons d’être optimiste. D’une part, la suite était uniquement écrite par Kelly Marcel, qui a co-écrit le premier film avec Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Il est difficile de dire qui est responsable de quelles parties d’un script lorsque plusieurs écrivains sont attachés, mais vu que le scénario précédent de Marcel était l’adaptation Cinquante Nuances de Gris, je me sens à l’aise en supposant qu’elle a donné au film son énergie BDSM légère et crépue. (Venom est le dom et Eddie est le sous-marin, évidemment.) De plus, avec Hardy “très impliqué” dans la création de la nouvelle histoire, il n’y a aucun moyen que les choses ne deviennent pas étranges sur la page.

Deuxièmement, Venom 2 aura un nouveau directeur: Andy Serkis. Vous connaissez probablement Serkis pour ses nombreuses performances de mo-cap, mais il a également fait du travail derrière la caméra. Plus particulièrement, c’était le mec qui pensait que c’était une bonne idée d’adapter The Jungle Book – un conte qui plaît principalement aux enfants – dans un paysage d’enfer PG-13 violent, graveleux et traumatisant. Entre un scénariste de cinquante nuances de gris, un réalisateur qui a décidé de présenter le petit Mowgli comme un bébé couvert du sang de ses parents mutilés, et Tom Hardy faisant des choses de Tom Hardy, Venom 2 pourrait tirer sur tous ses cylindres visqueux avec un confiance créative du cerveau vraisemblablement sur la même longueur d’onde bizarre.

Je ne suis pas hyperbolique quand je dis que Venom 2 est mon film le plus attendu de l’année. Mais après avoir vu les premières photos du film sur le plateau, cette suite est peut-être le film le plus attendu de toute ma vie.

Préparons le terrain. Venom 2 est en production. Andy Serkis semble prêt à exécuter un bidonville. Hardy et Harrelson vibrent. Eddie Brock est dans son état naturel: hébété et confus. Tout cela est normal pour le cours, mais vous voyez ce qu’ils ont fait à Cletus Kasady. Ce n’est pas le Carnage que j’attendais.

J’ai quelques questions de suivi: Qu’est-il arrivé à la perruque de clown Harrelson? Ce film se déroule-t-il dans les années 80? Est-ce cette tenue que le symbiote oblige Cletus à porter parce qu’il pense que ça lui donnera l’air cool? Quelle que soit l’inspiration, c’est en quelque sorte pire – et franchement plus emblématique – que l’apparence du personnage dans la scène de mi-crédits du premier film.

Voici une liste de ce à quoi ressemble le nouveau Cletus Kasady, pas si amélioré:

L’homme mythique de Floride

Mon père qui est parti pour un paquet de cigarettes

Le cousin au second degré énervé de Guy Fieri

Le modérateur d’un groupe Facebook des droits des hommes avec moins de 2000 membres

Par mon collègue Dan Devine, quelqu’un avec “Extreme Guy Who Wed Oversized Anime Character Button-Down Shirt To The Club In 1999 Energy”

Un boss de niveau intermédiaire dans Grand Theft Auto: Vice City

Quelqu’un qui n’a pas payé de pension alimentaire pour enfants depuis quatre mois

Quelqu’un qui pensait que Joker aurait dû gagner le prix du meilleur film

Quelqu’un qui ne croit pas au cunnilingus

Une personne flânant au sein de l’autorité portuaire

L’incarnation physique d’une crise de la quarantaine

Le protagoniste de Uncut Gems 2

Remerciements à Just Jared pour le journalisme d’investigation le plus important de la nouvelle décennie; Eddie Brock serait fier. Et je suis fier, voire fou de joie, que Venom 2 soit plus absurde que ce à quoi je m’attendais même dans mes rêves les plus fous. La répartition Cletus-Carnage sera incroyable; ils ont en quelque sorte encordé Michelle Williams dans ce domaine pour la livraison sérieuse de lignes comme, “Je suis désolé pour Venom”; le petit ami de son personnage, joué par Reid Scott, revient en tant que médecin le plus froid / non qualifié du monde, qui était prêt à faire passer les symptômes du symbiote d’Eddie Brock comme un bug d’estomac; la suite a également Naomie Harris incarnant le méchant Shriek, qui dans les bandes dessinées est l’intérêt amoureux de Cletus, et pouvez-vous imaginer tomber amoureux d’un gars qui ressemble à Encore plus lavé Josh Homme? Si Venom était déjà un très mauvais classique, alors Venom 2 est en train de devenir le Citizen Kane du cinéma poubelle.

Je veux plus d’Instagram. Je veux une bande-annonce. Je veux lire le script, ainsi que toutes les suggestions créatives que Tom Hardy a faites là où Sony devait être, “Désolé, mais légalement, nous ne pouvons pas nous en assurer.” Je veux inhaler chaque anecdote de l’ensemble. Si je pouvais manger l’essence de Venom 2 de la façon dont Eddie Brock avale des homards dans des réservoirs de homard, je le ferais. Nous sommes Venom et Venom c’est moi.

Nous pourrions ne plus jamais avoir un film de super-héros comme celui-ci. Asseyons-nous et apprécions le Carnage pendant que nous le pouvons.

