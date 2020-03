“Nous nous sommes excusés pour Sarabia, il doit apprendre à se contrôler”

Quique Setién Il a accordé une interview à El Periódico, qui a publié une avance. L’entraîneur cantabrique a été interrogé par les commentaires de son deuxième entraîneur, Eder Sarabia, lors de la Classique, pour laquelle Ils ont déjà présenté leurs excuses au vestiaire.

«La situation m’a beaucoup affecté»J’ai commencé par dire Quique Setién. «Vous pouvez nous critiquer parce que vous faites de mauvais changements, parce que vous faussez les parties… pour une raison quelconque, mais pas à cause du comportement », L’entraîneur de Barcelone a ajouté.

Setién n’a pas hésité à défendre Sarabia, mais reconnaît qu’il doit se contrôler davantage et ont déjà connu ce genre de problèmes. «Eder a un grand tempérament, qui pour beaucoup de choses est phénoménal, mais vous devez apprendre à vous contrôler »répondit le culé technique. «Nous en avons déjà eu des situations. De plus en plus sporadique, mais c’est quelque chose que nous n’aimons pas », a-t-il poursuivi.

«C’est un problème que Eder essaie de résoudre. C’est un enfant jeune et impulsif, qui a beaucoup d’énergie », a déclaré le Cantabrique. «Nous sommes sur le banc d’un club que vous représentez et le comportement devrait être irréprochable », a expliqué Quique Setién. Il reconnaît qu’ils se sont déjà excusés.

«Bien sûr que nous avons parlé, il est aussi inquiet. Nous ne nous soucions pas de cette situation », a-t-il répondu. «Nous nous sommes déjà excusés Nous devons demander. Et surtout moi parce qu’au final, c’est ma faute », a expliqué Quique Setién en assumant sa part de culpabilité.

En revanche, Quique Setién a montré son désaccord avec les caméras de télévision, qui sont constamment enregistrées pendant les matchs. “C’est un peu gênant que cela devienne une nouvelle et ait une dimension comme celle qu’il a acquise”, a-t-il déclaré. «C’est gênant. Que les médias utilisent une caméra qui vous suit en permanence sur le banc. C’est quelque chose qui devrait être éradiqué », a condamné l’entraîneur du Barça.

“C’est quelque chose qui devrait être terminé”, a poursuivi Setién.. «Tu ne peux pas rester toute la journée avec ta main dans la bouche. Je n’ai pas à me forcer à me couvrir la bouche. Il est regrettable que ces choses se produisent », a-t-il conclu dans les progrès offerts par les médias où il a accordé l’interview.