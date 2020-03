Nous pourrions utiliser un peu plus Christopher Walken

Une Lincoln Continental noire du milieu des années 1970 – large comme un canapé et profonde comme un avion cargo – s’arrête dans une rue latérale de Rust Belt, à côté d’une Chevy brune au ralenti, préparant le terrain pour un transfert. Des sacs pendent sous les yeux de l’homme au volant de la Lincoln. Ses cheveux sont teints en brun chiné et lissés directement en arrière, au lieu d’être hérissés comme d’habitude. Mais même avec une coiffure différente et un affaissement adapté à l’âge, on ne peut pas se tromper le visage de Christopher Walken, animé, comme il est, par des réservoirs de menace qui courent de son front à son menton. Il tend la main vers la Chevy et livre une grosse enveloppe à un démon anonyme. «Donnez cela», dit-il, «à l’homme qui tue l’Irlandais.»

Attendre. Irlandais? Mob frappé? Voitures classiques? Vous pourriez être pardonné de vous demander si vous avez manqué un camée de Walken dans The Irishman, la méditation de trois heures et demie de Martin Scorsese sur la valeur de la tradition mafieuse depuis des décennies: les loyautés changeantes et les destins sinistres qui attendent des tueur à gages et des patrons redoutables ressemblent. La scène des primes de Lincoln-Chevy, cependant, est tirée de Kill the Irishman de 2011, un hommage médiocre de Scorsese à un dur gangster irlandais impliqué dans une guerre meurtrière avec un défilé de rivaux. Walken, interprété comme Shondor Birns, un gangster tristement célèbre de la vie réelle, ajoute une allure joyeuse au film dans une poignée de scènes, puis part dans une explosion de voiture enflammée.

Après une carrière largement consacrée à dépeindre des méchants à mâcher des scènes – «J’ai tendance à jouer principalement des méchants et des gens tordus. Les gars peu recommandables. Je pense que c’est mon visage, à quoi je ressemble », a-t-il déclaré au New York Times au début des années 1990. Au cours des deux dernières décennies, Walken a souvent joué le rôle de version caricaturale de lui-même dans les comédies, tous des wow exagérés! et les schémas de discours saccadés, le genre de tics qui ont inspiré des légions d’imitateurs. Dans les rares occasions où on lui a offert une place dans un drame charnu, comme Catch Me If You Can de Steven Spielberg, Walken a brillé. Shondor Birns lui a au moins donné la chance de s’attaquer à un personnage plus sérieux, mais Walken, maintenant âgé de 76 ans, mérite de travailler avec un matériel plus solide, comme cet autre Irlandais, celui qui a recueilli 10 nominations aux Oscars.

Qu’il s’agisse de l’âge ou d’une pénurie d’offres, Walken a récemment ralenti le rythme de Nic Cage pour apparaître dans quatre ou cinq films par an. C’est notre perte. “Ses camées sont comme le prix dans une boîte Cracker Jack”, a écrit Roger Ebert. “Vous n’achetez pas le billet pour voir Walken, mais vous continuez à fouiller pour lui.” Il se promène ou sashays, propulsé par un battement que lui seul peut entendre; son comportement peut passer de ludique à froid dans une ligne de dialogue qui défie toute idée préconçue sur la cadence d’un être humain normal. “Je ne pense pas qu’un réalisateur dirait”, m’a dit Chris, quelle est ma motivation? “”, A déclaré Walken à Charlie Rose en 2003.

Vous pouvez obtenir un nouveau correctif de Walken dans The Jesus Rolls, une quasi-spin-off de The Big Lebowski qui suit les mésaventures post-prison lubriques de Jesus Quintana (John Turturro) et de deux acolytes, Petey (Bobby Cannavale) et Marie (Audrey Tautou) . En tant que directeur de prison anonyme, Walken partage un discours d’encouragement avec Quintana, le remerciant d’avoir aidé l’équipe de bowling de la prison à remporter un championnat. “Je n’ai jamais vu personne. Léchez une balle. Avant de lancer une grève », dit-il, divisant une phrase en trois avec des pauses de marque.

La rencontre ne dure qu’une minute, mais il est assez de temps pour Walken de rappeler à tout le monde avec quelle facilité il peut reprendre une scène, dans ce cas en disant “Lèche une balle” comme si c’était un seul mot, ou le nom d’une ville en Suède. Turturro, qui a également réalisé, aurait pu choisir n’importe quel nombre d’acteurs pour remplir une telle partie. Mais Walken – ancien enfant acteur, ancien dompteur de lions, ancien méchant de Bond, ancien méchant de Batman, gagnant d’un Oscar, égérie de vidéoclips, animateur de cuisine en herbe – apporte toujours quelque chose d’unique, d’inattendu, à la table. Les gars comme ça ne poussent pas sur les arbres. Bien que sa tête ait jailli du sol dans un parc de New York.

Bien avant les rôles qui définissaient la carrière dans des films marquants comme Deer Hunter et Pulp Fiction, Chris Walken était Ronald Walken, un enfant de la Seconde Guerre mondiale à Astoria, Queens, dont le père, Paul, possédait une petite boulangerie animée à Broadway. Walken a déclaré au New Yorker qu’il se souvient, avec une clarté cinématographique, être un nourrisson et allongé sur une table de cuisine dans l’appartement de sa famille au premier étage alors qu’une brise d’été chaude arrivait. «Et j’ai tourné la tête et juste à côté de moi était un assiette blanche avec des œufs brouillés. Je peux toujours le voir. ”

L’enfance de Walken s’est chevauchée avec l’aube de l’ère de la télévision et sa mère l’a poussé à jouer et à modeler. “Dans le Queens où j’ai grandi”, se souvient-il un jour, “vous n’êtes pas allé jouer aux quilles samedi; tu es allé à l’école de danse. Les leçons de danse seraient utiles des décennies plus tard, d’abord dans des productions en tournée de comédies musicales comme West Side Story, puis des films comme Pennies From Heaven et Hairspray, et finalement la vidéo bonkers de la chanson Fatboy Slim “Weapon of Choice”, qui a été visionnée un incroyable 40 millions de fois sur YouTube.

Dans une interview accordée en 2012 au New York Times Magazine sous le titre peu convaincant «Christopher Walken n’est pas aussi bizarre que vous le pensez», il a décrit un travail pré-hollywoodien comme dompteur de lion dans un cirque: «Il avait l’air trop beau pour laisser passer. J’aime beaucoup les chats. ” Environ une décennie avant sa grande rupture – un camée qui attire l’attention dans Annie Hall en 1977 – une actrice nommée Monique van Vooren a convaincu Walken de changer son prénom de Ronald à Christopher. Le nom est resté.

Un an après Annie Hall, Walken a joué aux côtés de Robert De Niro et Meryl Streep dans The Deer Hunter, un regard indéfectible sur le traumatisme irrévocable que la guerre du Vietnam a infligé à un groupe d’amis de Pennsylvanie. Walken était si convaincant que Nick Chevotarevich, un ancien métallurgiste décédé lors d’un jeu de roulette russe déchirant à la fin du film, qu’il a remporté un Academy Award du meilleur acteur de soutien.

“Ce qui lui est arrivé, c’est ce qui arrive à beaucoup de gens – surtout quand ils remportent l’Oscar du meilleur second rôle – c’est qu’ils ont leur temps où ils sont maintenant le personnage principal”, a déclaré Quentin Tarantino lors du 100e épisode de The Ringer’s Rewatchables. podcast, qui a exploré l’un des personnages principaux de Walken: Frank White, le gangster au cœur d’or (mais pas vraiment) dans King of New York.

Certains de ces rôles post-Deer Hunter ont vu Walken ajouter une profondeur troublante à des personnages sinistres comme Brad Whitewood Sr., dans At Close Range en 1986. Le chef d’une bande de voleurs de backwoods, Whitewood tente en vain d’organiser le meurtre d’un de ses fils (Sean Penn) qui rejette une offre de rejoindre le gang; quand il craint qu’un autre (Chris Penn) ne parle de son entreprise criminelle à une enquête du grand jury, il confronte l’adolescent tard dans la nuit, dévoilant une histoire inquiétante au clair de lune sur un coyote femelle qui attire un chien dans une embuscade.

«Tous les autres coyotes arrivent. Ils tournent en rond. Ils tuent ce chien. Mangez-le », dit Whitewood. «Tommy. Si vous deviez vous présenter devant ce grand jury, que diriez-vous? »

«Rien», lui assure l’adolescent.

Quelque chose scintille sur le visage de Walken, et son fils se rend compte qu’il est condamné. “Menteur!” Whitewood rugit, levant un pistolet et pressant la détente. (Sept ans après At Close Range, Walken a travaillé avec Madonna, l’ex-femme de Sean Penn, apparaissant en quelque sorte comme un ange gardien dans la vidéo de sa chanson “Bad Girl”. Si vous l’avez manqué la première fois, je vous recommande fortement Regardez-le maintenant.)

Walken ne pouvait pas rivaliser avec le caractère physique des Herculeses qui figuraient parmi les plus gros blockbusters de la décennie. Au lieu de cela, il a apporté un autre monde qui a rendu ses personnages différents de ceux des autres à l’écran. Dans une adaptation de The Dead Zone de Stephen King, Walken est un professeur d’école hanté par une capacité à voir l’avenir; quand il a du mal à convaincre un père que l’équipe de hockey de son fils est en danger de mort, il éclate en brisant une table et en criant: «La glace! Va casser! ” (La glace a en effet éclaté.) Le directeur de Dead Zone, David Cronenberg, dira plus tard: «C’est le visage de Chris Walken. C’est le sujet du film; c’est de cela qu’il s’agissait. Toutes les choses qui se trouvent sur son visage. »

Il a doublé ses rôles de méchant – Max Zorin dans le dernier film Bond de Roger Moore, A View to a Kill; Max Shreck dans Batman Returns; l’archange Gabriel dans The Prophecy, pour n’en nommer que quelques-uns – et apparemment embrassé d’être transcrit. Au fond, il était encore un enfant d’Astoria, juste heureux d’avoir réussi. “Dans les films, si vous êtes un acteur de cinéma, s’ils vous veulent, c’est bien”, a-t-il déclaré à propos de AboutFilm. “Vous savez, l’une des choses difficiles d’être acteur est de rester.” Si Walken semblait parfois en décalage avec les autres acteurs d’une scène donnée, ce n’était pas nécessairement accidentel; il a régulièrement admis ne lire que ses lignes dans n’importe quel script qu’il reçoit – et ignorer toute ponctuation. “À un certain point, vous vous dites:” N’avez-vous pas lu le putain de script? “”, A déclaré Josh Lucas, qui a joué avec Michael Caine et Walken dans Around the Bend en 2004. “Et il dira:” Non. Je n’ai pas lu le script, enculé. »Et vous vous dites« Merde. C’est une idée vraiment intéressante. ”

Walken était une marchandise bancable, quelqu’un qui pouvait rendre les projets ternes plus intéressants simplement en se présentant. Tarantino a résumé l’appel de Walken à tout cinéaste: «Même s’il entre et fait le Nicholson, ou entre et fait le Brando – alors, comme The Addiction:« D’accord, vous allez me donner les 20 minutes, mais ça va être les 20 minutes dont tout le monde parle. Et le film entier va être construit autour de moi pendant ces 20 minutes. »»

Tarantino sait mieux que la plupart comment Walken peut transformer des mots sur une page, ayant fourni à Walken deux des camées les plus riches de sa carrière: le patron de la mafia sicilienne Vincent Coccotti en True Romance en 1993 et ​​Captain Koons en Pulp Fiction en 1994.

Le réalisateur a spécifiquement écrit le discours de Koons, à propos d’un héritage familial – une montre en or qui a survécu à trois guerres majeures et une période prolongée d’être cachée dans les fesses de deux hommes – avec Walken à l’esprit. “Je n’essayais pas de le fixer à sa cadence, à tel point que j’essayais de fixer la cadence du personnage, et je pensais juste que Walken trouverait sa propre cadence à l’intérieur de cela”, a-t-il déclaré. «Je l’imaginais en train de le faire, et j’essayais d’écrire un discours de trois pages qui le tenterait de le faire. Tout ce que j’avais avec lui était, je sais qu’il aime les monologues. C’est un monologue de trois pages, et je promets que je ne couperai pas un mot. ”

Entre les mains de Walken, les pièces sont devenues le prix Cracker Jack décrit par Ebert. Pulp Fiction en particulier était surchargé de scènes emblématiques et de dialogues interminables, mais 25 ans plus tard, «Cette montre…» se démarque des autres, grâce à la prestation tout à fait unique de Walken – l’élévation et la chute de sa voix, l’explication brutale de POW l’étiquette du camp.

Walken ne trouverait aucune partie aussi bien écrite que ces deux-là pendant le reste des années 90. Il a essayé en vain d’obtenir un réseau câblé pour produire une émission de cuisine qui le présenterait comme hôte; un épisode de Funny or Die de 2012 a fait allusion aux possibilités. («Je vais. Changer en. Ma chemise de cuisine hawaïenne», dit-il à son invité, l’acteur de Law and Order Richard Belzer.) Occasionnellement, Walken a exprimé un intérêt à jouer autre chose qu’un méchant ou un décalé. personnage secondaire, comme un patriarche de style Father Knows Best. “Je pense que cela pourrait être très, vous savez, intelligent de quelqu’un pour me mettre dans une de ces parties”, a-t-il déclaré à Charlie Rose. «Ce serait inattendu. J’aurais un gros chien. J’aurais une femme qui portait une robe autour de la maison. “

Il a en quelque sorte réussi son chemin avec Catch Me If You Can de 2002. Incarné comme le père de l’infâme escroc et faussaire Frank Abagnale Jr. – qui a grandi à Bronxville, New York, à 24 km de Walken – le film de Spielberg a permis à Walken d’atténuer ses feux d’artifice habituels en faveur d’une performance plus émotionnelle. . Au cours d’une scène, il est devenu si étouffé de manière convaincante en discutant d’un désir de reconquérir son ex-femme que Leonardo DiCaprio pensait que Walken faisait une crise cardiaque. «Honnêtement, j’étais à environ deux secondes de dire:« Coupez! Il y a quelque chose qui ne va pas avec Chris! », A-t-il déclaré, selon le livre Christopher Walken de A à Z: l’homme, les films, la légende. Walken a obtenu une nomination aux Oscars, sa deuxième, pour le meilleur acteur de soutien.

Une décennie plus tard, il tenta de devenir sérieux en jouant un violoncelliste dans A Late Quartet, face à Philip Seymour Hoffman et Catherine Keener. “Avant de commencer, j’ai dit à Yaron Zilberman, le réalisateur,” Je pense que cette partie est une chance d’être moi-même “”, a déclaré Walken lors de la sortie du film. Le rôle le trouve aux prises avec la mort de sa femme et un diagnostic de Parkinson qui semble certain de mettre fin à sa carrière. Il apporte une mélancolie discrète au film; quand il apprend qu’une maladie vole sa capacité à jouer de la musique, il répond par un «Wow» presque chuchoté. C’est le type de performance qui aurait dû attirer l’intérêt des administrateurs de réseaux et de services de streaming qui cherchent à combler les moules des drames de prestige en herbe.

Mis à part ses cotes d’acteur encore considérables, Walken occupe une place sur le mont Rushmore d’acteurs indéniablement étranges qui détiennent un attrait multigénérationnel, aux côtés de Cage, Jeff Goldblum, Bill Murray et, sans doute, Willem Dafoe. (Walken doit sans aucun doute une partie de sa popularité durable à ses apparitions légendaires dans Saturday Night Live, mais il a dit à Will Ferrell – en plaisantant? – que l’esquisse «Plus de sonnailles!» A ruiné sa vie.)

Bryan Zanisnik

L’affection des gens pour Walken est si profonde et si sérieuse que Bryan Zanisnik, un artiste du Queens, a conçu une série de bustes en béton de la tête de Walken en 2016 dans le cadre d’un projet d’art public au Socrates Sculpture Park, non loin de l’endroit où la famille de Walken exploitait leur boulangerie. “L’idée était de faire ces têtes de Chris Walken qui poussaient en quelque sorte hors du sol comme des champignons”, m’a dit Zanisnik. «L’implicite [suggestion] c’est qu’il a grandi dans le quartier, et c’était comme si son ADN était dans le sol, et les champignons ont grandi pour lui ressembler. »

Les bustes de 18 pouces ont attiré l’attention des médias et des visiteurs pendant neuf mois. Zanisnik a dû cimenter les sculptures dans le sol pour s’assurer que personne ne s’enfuyait avec un. «Si c’était une autre célébrité, j’ai l’impression que les gens se seraient simplement dit« Oh, c’est cool ». Mais avec Walken, les gens ne l’apprécient pas. Ils l’aiment. Ils sont obsédés. ”

Zanisnik a expliqué qu’il avait effectivement rencontré Walken, cinq ans avant le projet de sculpture, lors d’une fête dans le Connecticut, où Walken vit. Le rassemblement était organisé par un collectionneur d’art qui avait invité un éventail de modèles et d’acteurs bien connus. “Je ne savais pas trop comment je me suis retrouvé sur la liste des invités”, a expliqué Zanisnik. À un moment donné, l’énergie dans la pièce a changé; Walken avait rejoint la fête. Les deux ont fini par faire de petites conversations, et Zanisnik a trouvé le courage de demander à Walken s’ils pouvaient prendre une photo ensemble.

Walken ressemble exactement à ce que vous attendez sur l’image, portant un blazer gris baggy sur une chemise noire, ses cheveux au garde-à-vous, avec une expression sur son visage qui n’est pas tout à fait un sourire ni un air renfrogné. Zanisnik a senti que d’autres personnes à la fête qui l’avaient remarqué en train de prendre une photo avec Walken voulaient également obtenir un selfie avec le grand gars. Même dans une pièce pleine de personnages célèbres, il n’y avait qu’un seul Christopher Walken.

David Gambacorta est un écrivain général au Philadelphia Inquirer. Il a également écrit pour Esquire, Longreads et Philadelphia Magazine.