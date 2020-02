“Nous rivaliserons sans excuses comme nous l’avons toujours fait”

Diego Simeone Il est apparu en salle de presse pour analyser l’importante victoire de son équipe contre Grenade grâce au but de Correa dans les premières minutes du match. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Il était très content de la victoire et s’assure que malgré les blessures, ils continueront de concourir comme ils l’ont toujours fait.

Avec quoi restez-vous?

«Il y a pas mal de situations positives. Nous venions d’un moment pas très bon, il fallait gagner. Nous sommes encore une fois un stade extraordinaire qui a généré cette énergie pour gagner les matchs. Ils ont compris le besoin que l’équipe avait constamment encouragé et qui a généré 30 très bonnes minutes. À partir de 30, nous commençons à reculer. Dans la seconde moitié, la nécessité de gagner, de voir que le deuxième but n’apparaissait pas, les minutes passent, le vertige commence à générer de plus en plus. Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de situations à Grenade, mais un sentiment continu de danger parce que chaque coup de pied que nous avons pu résoudre bien que nous n’avons pas fait, sauf pour Saul que le gardien de but a fait un arrêt fantastique et nous avons pris un match qu’il nous fallait pour gagner.

Laisse

«Le travail qu’il fait est incroyable. Vous pouvez jouer dans un groupe, vous pouvez jouer avec quatre sur le côté, vous pouvez jouer en avant … mais au-delà de faire un jeu meilleur ou pire, vous ne laisserez jamais votre cœur dans chaque jeu que vous jouez et nous en avons besoin.

Différence de jeu entre les deux parties

«D’abord parce que l’adversaire a commencé à grandir et a commencé à avoir le ballon au milieu de notre terrain. Quant à nous, nous avons eu une situation claire avec Saul. De là, il voulait gagner. Ils n’ont pas eu beaucoup de situations mais nous avons dû nous défendre dans notre domaine ».

Pourquoi deux moitiés devraient-elles être si différentes?

«Le départ était ce que nous voulions, ce que nous voulons, l’erreur provoquée par le fait d’aller chercher, ces 30 minutes dans lesquelles on a vu qu’on pouvait se blesser. En seconde période, la responsabilité de gagner a été remarquée, mais vous voyez que les contre-attaques n’avancent pas … nous avons mis Carrasco, Lemar pour avoir plus de vitesse et nous en avons eu une avec Saul ».

Blessures

«Je suis toujours le premier responsable de ce qui se passe au sein de l’équipe. Cette année, nous avons 16 blessés. L’année dernière, nous avons eu 45 blessures et nous sommes partis quelques secondes, ce n’est donc pas une excuse.

Koke

«Son début de match a été décisif dans le jeu du but, le soutien des supporters et surtout qu’il s’est retrouvé en bonne santé. C’est ce qui m’a rendu plus heureux ».

Situation des blessés

«Il vaut mieux écouter les médecins. Nous ne pouvons rien dire avant que le médecin ne nous dise qui peut reprendre l’entraînement ce lundi. Nous allons concourir sans chercher d’excuses, comme toujours depuis mon arrivée au club ».