“Nous sommes un danger pour les autres”

Eliaquim Mangala, l’un des cinq cas de coronavirus dans le club de Valence, a assuré dans L’Equipe que c’est un exemple que les personnes sans symptômes peuvent avoir le coronavirus et être un “danger” pour les autres citoyens, alors il demande l’internement et continue conformément aux directives des autorités.

Un risque

“Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un système immunitaire fonctionnel. Potentiellement, nous sommes tous un risque. Même si vous n’avez aucun symptôme, vous pouvez être un danger, c’est un danger. Je suis un exemple.

Arrêtez le coronavirus

«Ce qui se passe depuis plusieurs semaines en Italie se passe avec nous. Ce n’est pas une blague! On ne peut pas atterrir dans un parc, comme si de rien n’était, ce n’est pas comme ça qu’on va arrêter l’épidémie. La réalité est que la seule solution est le confinement. “

La quarantaine

“Quand il m’a parlé des mesures de confinement, du délai de quatorze jours, du fait que je devais éloigner mes enfants, j’ai compris que ce n’était pas le cas.”

À domicile

Je suis confiné à la maison. J’ai de la chance, j’ai une maison où ma famille peut rester isolée. Nous évitons autant que possible de traverser. Je n’ai aucun symptôme, je peux donc continuer à me soutenir par la musculation. Ils nous ont donné un programme. Avec un masque, je sors dans mon jardin pour continuer l’entraînement. Et puis je regarde des documentaires, des films, je joue à la console. Il y a Netflix, et je lis aussi ».

Fête d’Atalanta

«Le football est un sport où il y a nécessairement des contacts, dans les jeux et les entraînements. Dans la salle de musculation, par exemple, avec les poids, vous quittez peut-être le virus. Ça peut aller très vite. Et je pense que les gens ne le savent pas.

Un danger pour les autres

Quand je vois les photos de restaurants ou de parcs, je me dis qu’il y a un problème. Les gens doivent comprendre que même si ce n’est pas un danger pour eux, cela peut être un danger pour les autres.