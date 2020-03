Nous voulons voir les 6 matchs de championnat de la conférence de puissance du College Basketball

Les tournois de la conférence sur le pouvoir débuteront mardi avec une action d’ouverture au CCA à Greensboro. Cela donne le coup d’envoi d’un tronçon de six jours où nous serons inondés des meilleures équipes de basket-ball collégiales du pays jouant dans des scénarios de victoire ou de retour à la maison où «rentrer à la maison» peut signifier tout, d’une diminution du nombre de graines dans le tournoi NCAA à la fin de la saison.

Si vous êtes un fan d’une équipe lors d’une conférence de pouvoir, alors vous avez manifestement un intérêt enraciné en ce qui concerne ce que vous aimeriez voir dans le tournoi de championnat de cette conférence. Si vous êtes un téléspectateur impartial, vous recherchez simplement la plus haute qualité et le titre le plus spectaculaire du week-end à venir, voici les six jeux que vous devriez espérer voir.

Big East: Creighton n ° 1 contre Seton Hall n ° 3

La semaine dernière, Seton Hall a eu l’occasion de remporter son premier titre en saison régulière de Big East depuis 1993 avec une victoire à domicile sur Villanova ou une victoire sur route contre Creighton. Après avoir perdu de justesse à domicile face au club de Jay Wright, les Pirates ont été frappés sur la route par les Bluejays, 77-60. La perte signifiait que non seulement Seton Hall devrait partager le titre de la saison régulière avec Creighton et Villanova, mais que les Pirates seraient la tête de série n ° 3 du tournoi Big East et devraient affronter le meilleur buteur du pays, Markus Howard, et Marquette dans leur premier match de fin de saison.

À leur crédit, Creighton était prêt pour le moment samedi. Presque à droite lorsque le buzzer final retentit à l’intérieur du CHI Health Centre Omaha, une bannière «Champions Big East de la saison régulière 2020» a été déployée depuis les chevrons. L’équipe a ensuite coupé les filets à l’intérieur du bâtiment.

Les fidèles de Bluejay ont adoré le théâtre. L’entraîneur-chef de Seton Hall, Kevin Willard, ne l’a pas fait.

“Je suis vraiment énervé que les gens coupent les filets et que mes gars soient là-bas [in the locker room]», A déclaré Willard dans son interview à la radio d’après-match. «J’aurais dû les faire sortir, mais ils ne sont pas de très bonne humeur en ce moment. J’aimerais pouvoir amener mes enfants ici maintenant parce qu’ils coupent les filets et j’ai 13 enfants qui pensent qu’ils ont lamentablement échoué. “

Les huit meilleures équipes du Big East sont si fortes qu’il sera presque impossible pour ce tournoi de ne pas produire un jeu de titre convaincant. Celui-ci cocherait cependant toutes les cases:

– Mauvais sang

– Des équipes de qualité

– Styles de jeu amusants

– Puissance étoile

Nous avons juste besoin d’un Marcus Zegarowski en bonne santé et nous serons prêts à partir.

Big Ten: n ° 2 de l’État du Michigan contre n ° 4 de l’Illinois

Comme le Big East, le Big Ten est tellement saturé d’équipes de qualité qu’il est vraiment difficile d’envisager un jeu de championnat qui ne produit pas deux heures de divertissement de qualité. De plus, il semble que presque tous les entraîneurs des Big Ten – Fran McCaffery, Chris Holtmann, Archie Miller, Mark Turgeon, Greg Gard, Brad Underwood – ont jeté un coup sur quelque chose ou quelqu’un à un moment donné cette saison, donc vous avez un forte probabilité de feux d’artifice latéraux en jeu ici aussi.

Sauf s’il y a une équipe dans le match de championnat Big Ten qui a besoin de la soumission automatique de la ligue pour faire le tournoi NCAA, le comité de sélection a à peu près terminé sa tranche au moment où ce match se déroule. Le seul véritable objectif est de nous divertir jusqu’à ce que le spectacle de sélection commence à 18 h. ET. Dans ce cas, allons-y avec les deux équipes qui nous donneraient les deux heures d’action les plus compétitives, ce qui, je pense, serait l’Illinois et le Michigan State.

Kofi Cockburn contre Xavier Tillman? Bien. Cassius Winston contre Ayo Dosunmu? Encore mieux. Tom Izzo et Brad Underwood éclatent-ils des vaisseaux sanguins en marge? Donnez-moi tout cela.

ACC: n ° 4 Duke contre n ° 14 Caroline du Nord

Roulez les yeux si vous le souhaitez, mais à moins que quelque chose de sauvage ne se produise, ce tournoi ACC ne semble pas susceptible d’apporter le niveau de drame et d’intrigue auquel les fans de l’événement se sont habitués au fil des ans.

Il y a un niveau supérieur établi de Florida State, Louisville, Duke et Virginia, quatre équipes qui sont toutes en sécurité dans le tournoi NCAA. Ces quatre équipes ont joué des matchs décents les uns contre les autres et il y a eu une petite quantité de mauvais sang entre Louisville et l’État de Floride, mais rien ne s’est vraiment passé parmi le quatuor qui a le monde du basket-ball général moussant à la bouche pour un match revanche. En dehors de ces quatre, il y a une véritable équipe de bulles avec du travail à faire dans le n ° 5, NC State, puis les neuf autres équipes sur le terrain doivent presque toutes gagner quatre matchs en quatre jours ou cinq matchs en cinq jours pour faire dans le grand champ de 68.

Ce scénario final semble être le plus convaincant. Ce tournoi va avoir besoin d’un vrai Cendrillon pour atteindre des niveaux d’intérêt maximum, et quoi de mieux Cendrillon que la pire équipe de Caroline du Nord de l’ère Roy Williams?

Si “Zombie UNC” – dirigé par un Cole Anthony déterminé qui possède certainement les outils nécessaires pour que l’une de ces semaines de tournoi de conférence reste inoubliable – puisse se rendre aux quarts de finale de jeudi, cela pourrait devenir intéressant.

C’est la première fois dans l’histoire du tournoi ACC que ni Duke ni la Caroline du Nord ne figurent parmi les trois premières têtes de série. Quelle meilleure année pour les grands rivaux pour s’affronter dans un match pour le titre 4 contre 14?

Big 12: Kansas n ° 1 vs Baylor n ° 2

Il n’est pas nécessaire de devenir mignon ici. Baylor est allé à Lawrence et a malmené le Kansas en janvier, puis les Jayhawks sont venus à Waco et ont remporté un match très compétitif un mois plus tard. Il nous faut maintenant un troisième tour.

Si la troisième manche se produit à Kansas City, le Kansas aura presque certainement déjà bloqué la tête de série n ° 1 du tournoi NCAA. Le jeu pourrait avoir plus d’importance pour Baylor, qui pourrait se battre avec Gonzaga et Dayton (ou quelqu’un d’autre) pour avoir picoré l’ordre derrière les Jayhawks sur la première ligne.

Indépendamment de toutes les implications d’ensemencement et d’autres circonstances atténuantes, ce serait probablement juste un jeu fantastique. Le Kansas ressemble au favori national de tout le monde, et Baylor doit ramener son mojo dans la bonne direction avant de commencer à jouer avec sa saison en jeu la semaine prochaine. Il y a tout le scénario dont vous avez besoin.

SEC: Kentucky n ° 1 contre Auburn n ° 2

Ce tournoi ne semble pas être presque aussi amusant que nous pensions qu’il pourrait se diriger vers la saison, mais il y a toujours une opportunité pour un jeu de titre séduisant.

Le Kentucky est de retour à sa place familière en tant que roi incontesté de la conférence, mais Auburn a remporté cet événement il y a un an, puis a bouleversé les Wildcats en Elite Eight et fait leur tout premier voyage dans le Final Four. Les deux équipes semblent être la classe de la conférence cette saison et ont divisé leurs réunions de saison régulière, chacune gagnant assez confortablement à son domicile.

Un match en caoutchouc John Calipari / Bruce Pearl chargé de cris et de transpiration est la meilleure option pour la première partie de la sélection dimanche après-midi.

Pac-12: N ° 1 Oregon vs n ° 3 Arizona State

UCLA est l’histoire la plus fascinante du Pac-12 en ce moment et l’une des histoires les plus fascinantes à l’échelle nationale, mais je les laisse hors du jeu de titre de rêve pour une raison: leur situation devient plus intéressante s’ils perdent tôt dans le tournoi .

Nous parlons d’une équipe qui a remporté sept de ses huit derniers matchs, qui a terminé seule à la deuxième place dans une conférence de puissance qui pourrait envoyer jusqu’à sept équipes au tournoi de la NCAA, et qui est entraînée par l’homme qui était vient d’être nommé entraîneur Pac-12 de l’année. Cette même équipe que nous venons de décrire n’est pas un verrou pour entendre son nom appelé dimanche de sélection. C’est incroyable.

Si UCLA devait gagner deux matchs et se qualifier pour le match de championnat de samedi, le drame aurait disparu et les Bruins glisseraient presque certainement hors de la bulle et entreraient dans la catégorie «lock». Nous sommes tous sur le drame ici, donc notre scénario les fait tomber dans les quarts ou les demi-finales.

Quant à savoir qui jouera … le jeu de titre Pac-12 est le véritable test de sélection du dimanche soir pour les têtes de cerceau de la côte est. Il ne démarre pas avant 22 h 30, ce qui signifie qu’il doit servir de stimulant pour le basket-ball. Cela ne devrait pas être un problème avec Payton Pritchard menant l’attaque à indice d’octane élevé de l’Oregon et Remy Martin contre l’attaque à la hausse de l’Arizona State.

De plus, je veux dire, c’est Bobby Hurley dans un jeu télévisé à haute pression avec des implications énormes. Je ne dis pas qu’il va définitivement frapper quelqu’un ou arnaquer un vêtement, mais les chances qu’au moins une de ces choses se produise dans ce jeu seraient exponentiellement plus élevées qu’elles ne le seraient pour tout autre jeu joué le week-end prochain.