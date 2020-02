nouveau combat entre Mbappé et Tuchel

Les combats entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel semblent déjà comme une routine. L’attaquant français s’est de nouveau mis en colère contre l’entraîneur du PSG après l’avoir remplacé alors que les Parisiens avaient déjà une victoire en piste qu’ils ont fini par obtenir 5-0 contre Montpellier.

C’était 70 minutes lorsque le score était de 5-0 favorable au PSG lorsque Thomas Tuchel a décidé de faire son premier changement. Le technicien allemand J’ai décidé de retirer Kylian Mbappé du terrain, qu’il avait fait le quatrième de l’équipe et a donné l’entrée à Mauro Icardi. Quelques minutes plus tard, Edinson Cavani entrerait également.

À l’attaquant français, recherché par le Real Madrid, ce changement n’a aucun sens de la grâce pour ce qu’il a récriminé à l’entraîneur allemand. Tuchel n’a pas hésité à saisir Mbappé pour tenter de le rassurer et lui expliquer que le match était déjà gagné.

Ce n’est pas la première rangée entre Tuchel et Kylian Mbappé, qui ont déjà habitué les téléspectateurs à avoir des rifirrafes après des substitutions. La relation entre les deux n’est pas bonne et cela pourrait faciliter le départ de l’attaquant français l’été prochain, bien que, évidemment, le champion du monde soit un atout plus précieux pour le PSG, donc la victime pourrait être l’entraîneur allemand.