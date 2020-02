nouvelle demande revendiquant 6,5 millions

Neymar a de nouveau poursuivi Barcelone, selon le monde. L’attaquant brésilien, qui évolue au PSG, réclame le club culé 6,5 millions d’euros pour les éventualités fiscales qu’il a dû payer en tant que personne physique avant les contrats fictifs de sa signature.

Cette information parle de une nouvelle demande de Neymar à Barcelone, étant la troisième qui interpose depuis qu’il a quitté la boîte du Barça pour signer pour le PSG. Ces 6,5 millions revendiqués par la carioca ajouteraient aux chiffres des autres procès, donc au total, ils ajoutent 38,6 kilos.

Et c’est que Neymar considère qu’il devrait recevoir cet argent après Barcelone a été reconnu coupable de contrats fictifs qu’il a signé lors de la signature du footballeur brésilien. Le Barça n’a pas l’intention de payer, comme l’affirme ce média, il n’exigera pas non plus de contre-attaque l’attaquant du PSG.

Malgré les plaintes précédentes, l’été dernier, Barcelone a tenté de signer Neymar, ce qui signifiait une rupture dans les demandes. Après que le transfert n’ait pas eu lieu, le footballeur brésilien et son père sont revenus à la charge du club culé, ce qui semble sans fin.