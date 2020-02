Nouvelles confirmées de l’équipe, diffusion et heure du coup d’envoi alors que les Reds cherchent à dépasser le record de victoires en Premier League à Man City

Le titre inévitable de Liverpool en Premier League est à seulement quatre victoires à venir alors que les Reds se rendent à Watford, menacé de relégation.

L’équipe de Jurgen Klopp est en passe de battre un certain nombre de records en route vers un premier triomphe en championnat en 30 ans, y compris les victoires consécutives en Premier League si elles remportent trois points à Vicarage Road ce week-end – en direct sur talkSPORT.

Les buts rapides de Mohamed Salah et Sadio Mane contre West Ham ont permis à Liverpool d’égaler le record de City de 18 victoires consécutives

Les leaders en fuite ont survécu à une peur lundi soir quand ils sont revenus par derrière pour battre West Ham 3-2 à Anfield pour égaler le record de Manchester City de 18 victoires consécutives en championnat.

Watford, plongé dans une bataille de relégation, fait obstacle à ses 19 victoires successives.

Les Hornets ont d’abord profité du rebond du nouveau manager lorsque Nigel Pearson a pris le relais, remportant quatre de ses six premiers matchs en charge.

Cependant, ils n’ont pas remporté de championnat lors de leurs cinq derniers matchs et occupent actuellement le 19e rang.

Le match retour était le premier à la tête du club de Pearson quand un Mohamed Salah se préparait a valu à Liverpool une victoire 2-0 et le choc de ce week-end a des répercussions aux deux extrémités de la table.

Watford vs Liverpool: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 29 février.

Le commentaire complet de Vicarage Road sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 17h15.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Watford vs Liverpool: les faits

Watford est sans victoire lors de ses huit derniers matches de Premier League avec Liverpool (D1 L7), perdant chacun des quatre derniers par un score global de 0-15.

Sous Jürgen Klopp, Liverpool a marqué plus de buts en Premier League contre Watford que contre toute autre équipe de la compétition (27 en neuf matchs).

Au moins une équipe a marqué trois buts lors de cinq des six rencontres de Premier League entre Watford et Liverpool à Vicarage Road, à l’exception d’une victoire 1-0 pour Liverpool en mai 2017.

Depuis qu’il a battu Liverpool 2-1 lors de la dernière journée de la saison 1982/83, Watford a perdu 15 de ses 16 matches de haut niveau contre les deux côtés du classement (D1), dont chacun des 13 derniers matchs consécutifs.

Un fan de Liverpool en colère affirme sur talkSPORT: “Si nous ne gagnons pas la Ligue des champions, cette saison est un échec!”

Liverpool a remporté ses 18 derniers matchs de Premier League; une autre victoire ici établirait un nouveau record pour la plupart des victoires consécutives dans l’histoire de l’élite anglaise.

Liverpool a concédé plus de buts lors de sa victoire 3-2 contre West Ham la dernière fois qu’il n’en avait lors de leurs 11 matches de Premier League précédents combinés (1). Ils n’ont pas concédé plus d’une fois lors de matches de championnat consécutifs depuis décembre 2016.

Les 24 buts de Watford en Premier League cette saison ont été marqués de l’intérieur de la surface. Dans l’histoire de la Premier League, il n’y a eu que deux occasions où une équipe a marqué 100% de son total de buts depuis l’intérieur de la zone, Middlesbrough (35) et Man City (33) ayant tous les deux réussi en 1995-96.

Sadio Mané de Liverpool a marqué ou aidé lors de ses six matchs de Premier League contre Watford pour Liverpool, marquant cinq buts et aidant quatre de ces matches.

Mohamed Salah, de Liverpool, a marqué huit buts lors de ses cinq matches de Premier League contre Watford, inscrivant les deux buts lors de la victoire 2-0 des Reds lors du match retour cette saison.

Troy Deeney est le meilleur buteur de Watford en Premier League cette saison avec cinq buts, toutes ces frappes ayant été disputées en sept matchs en décembre et janvier.

Jordan Henderson est sorti de la victoire 3-2 de Liverpool sur West Ham en raison d’une blessure

Watford vs Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Watford: Foster, Femenia, Cathcart, Kabasele, Masina, Doucoure, Capoue, Huges, Sarr, Deeney, Deulofeu.

Sous-marins: Gomes, Dawson, Welbeck, Chalobah, Gray, Pussetto, Pereyra.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.

Sous-marins: Adrian, Minamino, Lallana, Origi, Matip, Jones, Hoever.

.