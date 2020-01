Nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et commentaires en direct alors que l’équipe de Mikel Arteta semble grimper au-dessus des Eagles

Crystal Palace accueillera Arsenal lors du premier derby londonien de la nouvelle année ce samedi.

Malgré son élimination de la FA Cup par Derby du championnat, l’équipe de Roy Hodgson avait un calendrier festif réussi, récoltant cinq points en trois matchs.

Arsenal, qui s’est beaucoup amélioré depuis la prise en charge de Mikel Arteta, cherchera à s’appuyer sur sa dernière performance – contre Manchester United – quand il a perdu 2-0.

Mikel Arteta a décroché sa première victoire en tant que manager d’Arsenal contre Manchester United

Les deux équipes occupent actuellement les neuvième et dixième de la ligue et les Gunners grimperont au-dessus de Palace avec une victoire.

Le GameDay spécial de talkSPORT vous apportera toute l’action et voici comment vous pouvez vous connecter à tout cela.

Crystal Palace vs Arsenal: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 11 janvier.

Le commentaire complet de Selhurst Park sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 11h.

talkSPORT vous apportera tout le build-up avant de progresser avec des commentaires en direct et exclusifs des événements des jeux.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Danny Murphy frappe au milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka

Crystal Palace vs Arsenal: Face à face

L’histoire récente entre les deux parties favorise Crystal Palace, les Eagles étant actuellement invaincus lors des trois dernières rencontres.

Le match est rarement en deçà des buts, avec les quatre derniers matches de championnat en fournissant 18, aucun d’entre eux n’en comptant moins de quatre.

Lorsque les deux hommes se sont rencontrés en octobre 2019, Arsenal a laissé échapper une avance de deux buts, les buts de Sokratis Papastathopoulos et David Luiz dans les dix premières minutes ayant été annulés par des buts en deuxième mi-temps d’un penalty de Luka Milivojevic et d’une tête de Jordan Ayew.

Il y a eu aussi du drame dans le match, VAR ayant exclu un vainqueur tardif pour Arsenal avant que Matteo Guendouzi ne reçoive un carton jaune pour «avoir attaqué le rugby» Wilfried Zaha alors que Palace se cassait sur le comptoir.

. – .

VAR a refusé à Sokratis un but potentiellement vainqueur lors de la rencontre des équipes en octobre

Crystal Palace vs Arsenal: Faits du match

Crystal Palace est invaincu lors de ses trois dernières rencontres de Premier League avec Arsenal (W1 D2) – ils n’ont jamais disputé quatre matches de championnat consécutifs sans défaite contre les Gunners.

Arsenal n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches de championnat à l’extérieur contre Crystal Palace (W7 D6), s’inclinant 3-0 en avril 2017.

Crystal Palace et Arsenal ont marqué au moins deux fois lors de chacune des trois dernières rencontres de Premier League entre les équipes – aucun match dans la compétition n’a permis aux deux équipes de marquer plus de 2 buts en quatre matchs consécutifs.

Crystal Palace a remporté quatre de ses neuf derniers derbies de Premier League à Londres (D2 L3), autant qu’ils en avaient lors de leurs 28 précédents en compétition (W4 D5 L19).

Arsenal cherche à enregistrer des victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis qu’il a remporté son dernier match de 2018/19 et ses deux premiers matches de cette campagne.

Crystal Palace est la seule équipe à avoir encore marqué plus de deux fois en un seul match de Premier League cette saison. En effet, les matchs des Eagles en Premier League ont marqué moins de buts que les matches des autres équipes cette saison (42), tandis que Selhurst Park est le terrain avec le score le plus bas de l’élite cette saison (18).

Luka Milivojevic et Jordan Ayew ont marqué pour Crystal Palace lors de leur match nul 2-2 lors du match retour contre Arsenal. La dernière fois qu’un joueur des Eagles a marqué à domicile et à l’extérieur contre les Gunners au cours de la même saison de ligue, c’était John Craven en 1971/72.

Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal marque en moyenne un but ou une passe toutes les 88 minutes dans les derbies de la Premier League de Londres (10 buts, 4 passes décisives) et a marqué contre les cinq équipes londoniennes qu’il affrontait, avec deux buts contre Crystal Palace.

L’attaquant de Crystal Palace, Connor Wickham, a été impliqué dans deux buts en seulement 60 minutes de football en Premier League cette saison (1 but, 1 passe décisive), marquant son premier but depuis novembre 2016 lors du match nul 1-1 des Eagles contre Norwich.

L’écart de 34 ans et 229 jours entre le manager de Crystal Palace Roy Hodgson et Mikel Arteta d’Arsenal sera le cinquième plus grand entre deux managers pour un match dans l’histoire de la Premier League – Arteta est né la même saison que Hodgson prenait en charge son premier Matchs de la Ligue anglaise de football avec Bristol City en 1981-1982.

. – .

Mikel Arteta n’était pas satisfait de ses joueurs pour leur performance contre Leeds en FA Cup

XIs confirmés

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Chaill, Tomkins, Riedewald, McArthur, Kouyate, McCarthy, Zaha, Meyer, Ayew.

Sous-marins: Hennessey, Dann, Tosun, Wickham, Woods, Kirby, Pierrick.

Arsenal: Leno, Maitland-Nile, Luiz, Sokratis, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Pepe, Ozil, Aubameyang, Lacazette.

Sous-marins: Martinez, Holding, Nelson, Willock, Guendouzi, Martinelli, Saka.

.