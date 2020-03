Nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et commentaires exclusifs complets de l’affrontement de la FA Cup à Fratton Park

Portsmouth, l’équipe la moins bien classée de la FA Cup cette saison, affrontera Arsenal les gros canons de Premier League ce soir.

L’équipe de League One a battu Barnsley au dernier tour tandis que les Gunners ont devancé Bournemouth et que les deux se rencontreront maintenant à Fratton Park.

Pompey a revendiqué la gloire de la FA Cup en 2008 et se porte actuellement bien dans la ligue, occupant le troisième rang alors qu’il s’efforce de retrouver le championnat.

Arsenal de Mikel Arteta affronte Portsmouth en FA Cup ce soir

Pendant ce temps, Arsenal, qui a remporté le tournoi historique un record 13 fois, tentera de rebondir après sa sortie lamentable de la Ligue Europa à Olympiakos la semaine dernière.

Ces deux derniers se sont affrontés lors de la saison de Premier League 2009/10, les Gunners remportant 4-1 à domicile et à l’extérieur.

Portsmouth n’a pas battu les Londoniens du nord depuis 1958.

Portsmouth vs Arsenal: Comment écouter

Le choc des coupes débutera à 19 h 45 le lundi 2 mars.

Le commentaire complet de Fratton Park sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 19h.

Mark Saggers vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer le relais à Sam Matterface et David Connolly pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Portsmouth vs Arsenal: Nouvelles confirmées de l’équipe:

Le duo de Portsmouth, Tom Naylor, et l’ailier Ronan Curtis ne sont suffisamment en forme pour le banc qu’après s’être emparés de la victoire 3-0 de League One vendredi contre Rochdale.

Christian Burgess a récolté sa 10e réservation de la saison dans ce match, mais commence contre les Gunners car sa suspension de deux matchs ne sera purgée que lors des matches de championnat.

Pendant ce temps, la signature de Pablo Mari en janvier fera ses débuts à Arsenal en défense.

Ailleurs, Joe Willock et Reiss Nelson ont connu de rares départs et espèrent impressionner.

Portsmouth XI: Basse, McCrorie, Bolton, Burgess, Seddon, Close, McGeehan, Williams, Evans, Harness, Harrison.

Sous-marins: MacGillivray, Raggett, Whatmough, Naylor, Cannon, Marquis, Curtis.

Arsenal XI: Martinez, Sokratis, Luiz, Mari, Saka, Guendouzi, Torreira, Nelson, Willock, Martinelli, Nketiah.

Sous-marins: Leno, Maitland-Niles, Holding, Xhaka, Ceballos, Pepe, Lacazette.

Kenny Jackett et Portsmouth accueillent Arsenal dans une égalité glamour en FA Cup ce soir

Portsmouth vs Arsenal: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Portsmouth, Kenny Jackett: «Si vous regardez les hauts et les bas de Portsmouth, ils ont eu beaucoup de hauts, vainqueurs de la FA Cup, mais ont ensuite passé quatre ans en Ligue Deux et avant cette administration où ils se sont vraiment bien débrouillés. être capable de grimper.

«Nous voulons essayer de revenir et de retourner dans les échelons supérieurs de la pyramide, certainement, si nous le pouvons.

«Nous voulons également essayer de le faire de manière durable, c’est important.

«Mais lundi soir, il y aura une concentration nationale sur nous et ce sera formidable, et j’espère que nous pourrons en avoir beaucoup plus.

“Vous jouez contre l’un des clubs vraiment formidables de ce pays. C’est un super jeu pour nous. Ils ne viennent pas souvent, vous devez donc être enthousiaste à ce sujet.

“C’est une cravate fantastique, une cravate alléchante et certainement une que nous attendons avec impatience.”

