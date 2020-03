Nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture exclusive

Burnley accueillera Tottenham sous le feu lors du dernier match de Premier League ce samedi.

Burnley a toujours des aspirations européennes cette saison et voudra se venger de son martèlement 5-0 dans le nord de Londres en décembre.

Ils affrontent les Spurs ce week-end qui risquent d’imploser.

. – .

Tottenham de Jose Mourinho affronte Burnley ce week-end

avocat

“ J’adore VAR ”, déclare Arteta alors qu’Arsenal devance West Ham

verdict

Mourinho dit que Tottenham a besoin de plus de la part de certains joueurs, mais il fait l’éloge de Dier

bon appel?

Laporte donne un message encourageant à Bielsa après avoir remis le maillot du patron de Leeds, Man City

la revue

Liverpool revient à la victoire – Que s’est-il passé en Premier League samedi?

butin partagé

Alli filme un stylo en deuxième mi-temps pour annuler l’ouverture du match contre Woods alors que les Spurs tirent à Burnley

aucun chemin

Les arrêts exceptionnels qui prouvent qu’Henderson devrait commencer dans le but pour l’Angleterre

roi carlo

L’icône de Chelsea a envoyé un minibus à Ancelotti pour sortir le soir après son limogeage

nouvelles de l’équipe

Jose Mourinho prend une décision sur Eric Dier alors que Tottenham se rend à Burnley

Sauveur

Klopp salue le gros orteil de Milner mais insiste pour que les décisions continuent contre Liverpool

‘But’

Demba Ba vise une fouille hilarante contre la légende de Liverpool, Steven Gerrard

Les hommes de Jose Mourinho sont victimes de blessures et ont perdu leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Leur sortie de la FA Cup à Norwich mercredi a également vu les scènes extraordinaires d’Eric Dier sauter dans la foule pour affronter un fan.

Tottenham a désespérément besoin d’un coup de pouce mais Turf Moor est toujours un endroit difficile à visiter. En fait, les Spurs ont perdu au Lancashire la saison dernière, s’inclinant 2-1.

Peuvent-ils rebondir ou Burnley infligera-t-il plus de douleur au Special One?

Burnley vs Tottenham: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 7 mars.

Le commentaire complet de Turf Moor sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 17h.

Laura Woods vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer la parole à Nigel Adderley et Micky Gray pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

“Je suis malade et fatigué des excuses” – Jamie O’Hara frappe Jose Mourinho après la sortie de Tottenham en FA Cup

Burnley vs Tottenham: Nouvelles confirmées de l’équipe

Burnley: Pape, Bardsley, Mee, Tarkowski, Taylor, Cork, Westwood, McNeil, Hendrick, Rodriguez, Bois

Sous-marins: Hart, Brownhill, Brady, Pieters, Lennon, Vydra, Long

Tottenham: Lloris, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Lamela, Skipp, Dier, Ndombele, Alli, Bergwijn

Sous-marins: Gazzaniga, Winks, Lo Celso, Sessegnon, Moura, Aurier, Gedson Fernandes

. – .

Harry Kane a renvoyé Tottenham pour une victoire 5-0 sur Burnley plus tôt cette saison

Burnley vs Tottenham: Qu’est-ce qui a été dit?

Jose Mourinho dit qu’il ne pourra donner la priorité qu’à l’un des deux prochains matchs de Tottenham.

Les Spurs visitent Burnley samedi avant de se rendre au RB Leipzig, qui doit renverser un déficit de 1-0 pour maintenir leurs espoirs en Ligue des champions.

“En ce moment, je suis vraiment triste pour les joueurs et les fans, mais je pense déjà à la suite et je suis vraiment, vraiment inquiet de jouer dans deux jours”, a déclaré Mourinho.

«Essayer de donner à mes garçons une chance d’aller à Leipzig avec un maximum de conditions pour lutter contre une nouvelle équipe, une équipe avec des solutions, des options et des rotations incroyables.

“Je dois penser à un match du samedi et un mardi et essayer de décider lequel est la priorité et lequel est celui où je peux donner à certains de mes garçons sous une fatigue énorme la meilleure chance possible.”

. – .

Samedi soir, Tottenham, hôte de Burnley de Sean Dyche

Burnley vs Tottenham: Statistiques du match

Burnley n’a remporté que deux de ses 11 rencontres de Premier League avec les Spurs (W2 D2 L7), bien que ces deux victoires soient venues à Turf Moor en mai 2010 et février 2019.

Il s’agit de la 100e rencontre de ligue entre Burnley et Spurs, les Spurs ayant remporté légèrement plus de matchs (39) que Burnley (36) lors des 99 matchs précédents.

Burnley est invaincu lors de ses six derniers matches de Premier League (W4 D2), ne concédant que deux buts dans cette manche et jamais plus d’une fois dans un match. Ils ont connu une dernière séquence de matchs sans défaite en février 2019 (8 matchs).

Tottenham a perdu ses deux derniers matches de Premier League, concédant plus de 2 buts à chaque défaite – ils ont subi trois défaites consécutives en novembre 2012 sous Andre Villas-Boas.

Seul Liverpool (12) a gardé plus de draps propres en Premier League cette saison que Burnley (11), tandis que ce n’est qu’en 2017-18 (12) que les Clarets ont enregistré plus de blanchissages en une seule campagne en Premier League qu’en 2019-20 .

Tottenham a concédé au moins deux buts dans 50% de ses 16 matches de Premier League sous Jose Mourinho (8/16) – son ratio le plus élevé en un seul passage en tant que manager de la compétition (prochain plus haut, Man Utd 24,7%).

Burnley a concédé moins de buts sur coups de pied arrêtés (hors pénalités) que toute autre équipe de Premier League cette saison (2).

Chris Wood de Burnley a marqué exactement 10 buts lors de chacune de ses trois dernières saisons en Premier League et ne pourrait devenir que le troisième joueur à en récolter plus de 10 en une seule campagne PL pour les Clarets après Ashley Barnes en 2018-19 (12) et Danny Ings en 2014-2015 (11).

Le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a été directement impliqué dans six buts lors de ses six derniers matches de Premier League contre Burnley, marquant deux fois et aidant quatre. Seul contre Southampton (9) et Chelsea (7), Alli a marqué plus de buts en PL que contre les Clarets (6).

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, n’a affronté Swansea City (9) plus souvent en Premier League sans perdre que contre Burnley (8), en gagnant cinq et en tirant trois contre les Clarets.

.