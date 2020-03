Nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture exclusive du Vitality

Chelsea se rendra à Bournemouth ce week-end dans un affrontement important aux deux extrémités de la table de Premier League.

Chelsea, qui a été écrasé par le Bayern Munich en Ligue des champions en milieu de semaine, a battu Tottenham le week-end dernier pour rester quatrième du classement.

Bournemouth, quant à lui, en a perdu deux au rebond pour être ramené dans la lutte de relégation.

Bournemouth affronte Chelsea ce week-end

Les cerises sont à seulement deux points au-dessus de la zone de largage et doivent commencer à ramasser des points.

Les hommes d’Eddie Howe garderont de bons souvenirs d’avoir affronté Chelsea après les avoir battus 1-0 à Stamford Bridge en décembre.

talkSPORT sera sur la côte sud ce week-end pour vous apporter toute l’action de ce choc intrigant.

Bournemouth vs Chelsea: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 15 heures le samedi 29 février.

Les commentaires complets du Vitality Stadium seront exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre couverture à partir de 14h.

Russ Williams vous apportera toutes les informations nécessaires avant de passer la parole à Ian Danter et Perry Groves pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Bournemouth vs Chelsea: Nouvelles de l’équipe

Le défenseur de Bournemouth, Nathan Ake, pourrait revenir pour faire face à son ancien club de Chelsea.

Le Néerlandais, qui a quitté les Blues en juin 2017, a raté la défaite du week-end dernier à Burnley à cause d’une commotion cérébrale.

Jefferson Lerma pourrait également être en lice après son retour à l’entraînement après un problème de dos, mais David Brooks, Arnaut Danjuma, Chris Mepham, Lloyd Kelly et Charlie Daniels sont toujours absents.

Tammy Abraham manquera le voyage vers le sud avec une récidive de sa blessure à la cheville.

L’attaquant anglais est sorti de l’échauffement après la défaite 3-0 de Chelsea contre le Bayern Munich à Stamford Bridge mardi soir.

Christian Pulisic, N’Golo Kante et Callum Hudson-Odoi restent à l’écart.

Bournemouth vs Chelsea: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Bournemouth, Eddie Howe: «Nous avons apprécié les deux derniers matchs à domicile, la foule a été exceptionnelle pour nous.

“Nous en aurons autant besoin que jamais pour les derniers matchs de la saison.”

L’entraîneur-chef de Chelsea, Frank Lampard: «Notre dernière performance en Premier League a été très, très bonne, nous devons donc continuer sur cette lancée.

«Je ne relierais pas la défaite du Bayern à la victoire contre les Spurs, mais dans l’ensemble, c’était une leçon pour les joueurs, car nous avons joué contre des adversaires de très très haut niveau, et ils étaient meilleurs que nous la nuit du la plupart des départements.

“Et c’est probablement un test de réalité pour nous tous ici. À la minute où nous sommes à la quatrième place, ce à quoi les gens ne s’attendaient probablement pas tout à fait, et nous devons nous battre jusqu’à la fin pour la quatrième. “

Dan Gosling a donné la victoire à Bournemouth à Chelsea en décembre

Bournemouth vs Chelsea: Statistiques du match

Bournemouth a remporté trois de ses quatre dernières rencontres de Premier League avec Chelsea (L1), dont les deux dernières d’affilée. Ils cherchent à terminer le doublé de la ligue contre Chelsea pour la toute première fois.

Aucune des neuf rencontres précédentes de Premier League entre Bournemouth et Chelsea n’a été tirée au sort (4 victoires pour Bournemouth, 5 pour Chelsea), l’équipe à l’extérieur ayant remporté six des neuf matchs (67%).

Depuis qu’ils ont été promus à la division en 2015, seul Manchester City a gagné (6) et gardé plus de draps propres (5) en Premier League contre Chelsea que Bournemouth (4 victoires, 4 draps propres).

Chacun des 12 derniers buts de Premier League dans les matchs de Bournemouth contre Chelsea est survenu en deuxième mi-temps. En effet, seulement deux des 11 buts de Bournemouth en Premier League contre les Bleus sont survenus avant la mi-temps, les Cherries ayant perdu les deux fois marqués avant l’intervalle.

Bournemouth a remporté ses deux derniers matchs à domicile en Premier League, remportant pour la dernière fois trois matchs consécutifs au Vitality Stadium en février 2018. Ils ont gagné autant de points lors de leurs deux derniers matchs à domicile qu’ils en avaient lors de leurs huit précédents (W1 D3 L4) .

Bournemouth n’a pas réussi à marquer dans 11 de ses 27 matchs de championnat cette saison, soit un de moins que dans l’ensemble de 2018-2019. Seul Watford (12) n’a pas réussi à trouver le filet dans plus de matchs de haut niveau ce trimestre.

Chelsea cherche à remporter des victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis une série de six entre septembre et novembre. Les Bleus sont toujours sans victoire à l’extérieur de la Premier League en 2020 (D2 L1).

Chelsea a concédé 45% des tirs cadrés en Premier League cette saison (37/83), plus que toute autre équipe. En effet, il s’agit du ratio le plus élevé que n’importe quelle équipe ait concédé en une seule saison depuis que ces données sont disponibles (2003-04).

Bournemouth a marqué moins de buts en deuxième mi-temps que toute autre équipe de Premier League cette saison (10). Ils ont également marqué un ratio de 38% après la mi-temps (10/26), tandis que Chelsea a concédé 65% de ses buts en Premier League après l’intervalle (24/37).

L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud a inscrit son premier but de la saison en Premier League contre les Spurs – le Français a été impliqué dans cinq buts lors de ses trois matches de championnat contre Bournemouth (1 but, 4 passes décisives).

Kepa n’a pas joué pour Chelsea depuis janvier

Nouvelles confirmées de l’équipe

AFC Bournemouth: Ramsdale, Smith, Ake, Stacey, Steve Cook, Billing, King, Lerma, Lewis Cook, Fraser, Callum Wilson.

Sous-marins: Boruc, Francis, Gosling, Solanke, Stanislas, Rico, Harry Wilson.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Tomori, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Pedro, Giroud.

Sous-marins: Arrizabalaga, Rudiger, Barkley, Willian, Loftus-Cheek, Batshuayi, Gilmour.

