Nouvelles de Blue Cross | Course positive, match contre Morelia et pré-olympique

Cruz Azul ajoute une très bonne séquence positive dans toutes les compétitions, au vu du 8e tour de la Clausura 2020, les signatures commencent à fonctionner et la Machine semble être enracinée dans les positions de Liguilla, mais risque de perdre des joueurs à la CONCACAF pré-olympique, qui débutera en mars.

Cruz Azul a progressé depuis les huitièmes de finale des Concachampions en battant Portmore United avec un total de 6-1 et affrontera désormais le LAFC en quart de finale. L’équipe de Carlos Vela a éliminé Leon avec une victoire surprise de 3-0 dans le tour.

La meilleure séquence positive des derniers tournois

Avant le voyage à Morelia pour affronter les Monarchs, Cruz Azul compte sept matchs sans connaître la défaite et s’attendra sûrement à en faire huit. De cette séquence sans défaite, les cinq derniers matchs ont été des victoires, trois en Liga MX et deux à Concachampions.

En plus de battre Portmore, Cruz Azul a battu, consécutivement, les Tigres, Chivas et Pachuca en Liga MX. La dernière fois que la Machine a subi une défaite, c’était le 17 janvier contre San Luis.

Le directeur technique de la Croix Bleue, Robert Dante Siboldi, a appelé au calme et à la concentration de ses joueurs pour continuer à étendre la séquence et Jesús Corona et le nouveau renfort, Jonathan Borja, ont assuré d’avoir les pieds sur terre et avec des objectifs clairs.

Match suivant vs Monarcas

Cruz Azul se rendra à Morelia pour jouer le match du 8e tour contre la monarchie, qui vient de prendre les Pumas invaincus à University City, avec un but de dernière minute de Miguel Sansores.

Cruz Azul aura trois victimes pour le match: Milton Caraglio, Igor Lichnovsky et Pablo Aguilar. La partie inférieure du céleste est épuisée et Siboldi devra bien jouer ses pièces pour aider à protéger son arc.

Lors de leur dernier match de championnat, les Celestes ont battu les Tigres à l’Estadio Azteca, avec un premier but de Luis Romo et un coup franc de Adrián Aldrete. Avant le but du côté gauche de la Machine, Javier Aquino avait égalisé le match, mais finalement les locaux ont gagné 2-1.

Morelia a obtenu trois précieux points au Stade olympique de Ciudad Universitaria, contre Pumas qui n’avait pas perdu dans ce tournoi. Luis Quintana a ouvert le score juste à la minute 6 ‘pour les félins, mais à 47’ Rodrigo Millar à égalité après une forte erreur de ‘Chicken’ Saldívar et enfin, à 91 ‘, Miguel Sansores a donné les trois points à la monarchie avec un vrai grand objectif

Avec les absences dans la défense, mais avec les nouvelles signatures qui commencent à s’accélérer, l’aliénation que Siboldi peut présenter n’est pas encore claire, mais il est probable qu’il répète l’image avec laquelle il a vaincu Tigres:

Jesus Corona

Juan Escobar, J.C. Dominguez, Luis Romo, Adrián Aldrete;

Roberto Alvarado, Yoshimar Yotún, Rafael Baca, Elías Hernández;

Santi Giménez, Jonathan Rodríguez.

Cruz Azul veut poursuivre sa séquence de matchs sans perdre jusqu’à 8, mais ce ne sera pas facile devant un Morelia qui semble récupérer sa meilleure version.

Joueurs de Cruz Azul qui iraient au Pré-Olympique

En mars, la CONCACAF pré-olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 se jouera et les deux derniers billets pour le football seront en litige. Les noms des joueurs qui seraient convoqués sont déjà connus et trois célestes sont sur la liste.

Trois invocateurs de Cruz Azul ont été annoncés pour le micro-cycle des Tri pré-olympiques, Jury, Alvarado et Giménez, mais Siboldi a l’idée de ne pas prêter aux deux derniers car son équipe est incomplète. 😱 pic.twitter.com/JdMPCsO6Ir

– MedioTiempo (@mediotiempo) 30 janvier 2020

Sebastián Jurado, Roberto Alvarado et Santiago Giménez sont les hommes de Cruz Azul qui quitteraient leur équipe pendant quelques semaines pour disputer la phase pré-olympique. Bien que lors d’une conférence de presse, le directeur technique de la Machine, Robert Dante Siboldi, a déclaré qu’il ne prêterait pas aux «Pou» et à Santi, car son équipe est «incomplète».

Il convient de noter que comme il ne s’agit pas d’une compétition officielle de la FIFA, les clubs n’ont pas l’obligation de prêter à leurs joueurs, donc si Siboldi en décide ainsi, Alvarado et Giménez ne participeraient pas aux Jeux pré-olympiques.