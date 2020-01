Nouvelles de la WWE: Matt Riddle confirme une conversation dans les coulisses avec Brock Lesnar au Royal Rumble

Depuis longtemps, un affrontement entre Matt Riddle et Brock Lesnar semble inévitable.

Jedusor a dit à tous ceux qui l’écouteront qu’il sera le seul à prendre sa retraite de Lesnar et, compte tenu de ses formidables performances, les fans avaient commencé à le croire.

Matt Riddle poursuit Brock Lesnar depuis qu’il a mis les pieds à la WWE

Puis, dans les coulisses du Royal Rumble, la paire est entrée dans un échange exclusivement détaillé par talkSPORT.

Lesnar a dit à Jedusor que le couple ne travaillerait jamais ensemble et puis, bien sûr, les deux hommes étaient dans le Royal Rumble mais gardés très loin.

Lesnar avait été éliminé par Drew McIntyre un certain temps avant que Jedusor n’entre dans le match.

Jedusor a essentiellement confirmé l’altercation concernant le compte du Performance Center et a reconnu que Brock avait dit qu’il ne voulait pas travailler avec lui.

«Je voulais vraiment mettre la main…. Je voulais vraiment mettre la main sur Brock! Je l’ai vu jeter tout le monde. Je me fiche de ce qu’il dit, ou de quelqu’un d’autre. Je m’en fiche qu’il veuille le match ou non. Je vais l’obtenir. Je m’en fiche. Ce n’est pas à lui. “

“Je n’aime pas qu’on me dise non. Surtout quand je travaille aussi dur que moi. Faites-moi confiance, je vous garantis, je vous garantis que je mets la main sur lui et

Je fais que ce match se produise. Et je prends son f… je prends sa carrière. Je promets. Je promets.”

Jedusor était sur une séquence de cinq victoires consécutives avant d’être licencié par l’UFC pour avoir été testé positif à la marijuana pour la deuxième fois en un an.

Malgré la nature de son licenciement, il est indéniable qu’il est légitimement un mauvais homme.

WWE

Brock Lesnar est entré dans le match du Royal Rumble au n ° 1

Lesnar peut dire la même chose après avoir régné en tant que champion poids lourd de l’UFC pendant son temps avec la promotion.

Il semble que ce serait idiot si ces deux-là ne travaillaient jamais ensemble étant donné le désir des fans de le voir, mais aussi avec la facilité avec laquelle une histoire serait racontée.

Certains fans sont encore cyniques face à la situation et pensent que la WWE a planté cette histoire et c’est tout un travail – mais ce n’est pas le cas.

