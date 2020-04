Nouvelles de l’Arabie saoudite: le héros d’Al Hilal, Bafetimbi Gomis, exhorte l’Arabie saoudite à se rassembler et à “tuer le virus”

Le héros bien-aimé d’Al Hilal, Bafetimbi Gomis, a exhorté le peuple d’Arabie saoudite à «suivre les règles» et à traiter la bataille contre le coronavirus comme «un dernier match».

Gomis, 34 ans, n’a pas pu jouer depuis que la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20 a été reportée le mois dernier dans le but de freiner la propagation de la maladie. Il y a actuellement 2 385 cas et 34 décès enregistrés dans le Royaume, selon les statistiques de Google.

Cette pandémie a provoqué l’adoption de mesures strictes, avec des couvre-feux de 24 heures en vigueur dans diverses régions du pays. S’exprimant sur la page Twitter du titulaire de l’AFC Champions League 2019 à son domicile de Riyad, Gomis a exhorté au respect des exigences des autorités.

“J’espère que vous allez bien avec votre famille en ces temps difficiles”, a déclaré l’ancien attaquant de Lyon, Marseille, Swansea et Galatasaray. «Comme vous voyez, je reste à la maison, j’ai besoin que vous restiez à la maison.

«Je fais de l’exercice, je regarde des séries télévisées, je respecte les règles de l’Arabie saoudite, je parle à des membres de ma famille, des amis et des coéquipiers.

“J’ai un message pour vous: pensons que nous avons un dernier match, un match très important pour notre pays, et notre adversaire est le virus.

«Mais nous avons un entraîneur très important et très important: c’est le ministère de la Santé. Et si nous écoutons le ministère et suivons les règles, nous tuerons le virus, ensemble en tant que pays uni.

“Faisons-le, les gars. Nous devons à nouveau suivre ces règles.

“Prends soin de toi, je t’aime. Nous sommes tous responsables et nous tuerons ce virus, c’est ainsi, Inshallah. »

L’ancien avant-centre de la France, Gomis, a marqué 63 fois en 77 sorties depuis le changement d’août de 7 millions d’euros de Gala. Il a été le meilleur buteur lorsque Hilal a mis fin à une attente de 19 ans pour redevenir des rois asiatiques en novembre dernier, a frappé 14 fois en 18 matchs de haut niveau ce mandat pour envoyer son employeur au sommet et a augmenté une légion de fans saoudiens sur les réseaux sociaux avec son l’amour du «gahwa» (café arabe).

