Nouvelles de l’équipe, diffusion en continu et couverture talkSPORT exclusive de St Mary’s

Southampton et Burnley chercheront tous deux à se détendre loin de la zone de relégation de la Premier League lorsqu’ils s’affronteront samedi midi.

Jusqu’à présent, les deux hommes ont des records identiques cette saison, à la fois avec 31 points et sept de moins que les trois derniers.

Quelques victoires de plus devraient les voir garantir leur statut de haut vol et trois points ce week-end seraient importants pour Ralph Hasenhuttl et Sean Dyche.

. – .

Burnley, l’hôte de Ralph Hasenhuttl à Southampton ce week-end

Jouer loin

Firmino en route pour établir un record unique non réalisé depuis Man United en 2002

GAMEDAY

Norwich vise à réduire l’écart de 55 points sur les Reds, Leeds et Southampton également en action

tout carré

Les dix joueurs de Leicester obtiennent un match nul contre les Wolves mais VAR revient sur le devant de la scène

GOALFEST

Hull et Swansea jouent un match nul brillant dans le match de la saison

responsabilité

Un nouveau garçon de Man United pourrait avoir un effet similaire à Cantona, suggère un ancien joueur

DETERRED

Les prétendants potentiels de Man United sont repoussés par l’État d’Old Trafford

révélé

Les 35 records que Liverpool pourrait encore battre dans une superbe campagne de Premier League

choc

Wolves vs Leicester en direct: comment regarder le match de Premier League

dernier

Solskjaer interrogé sur les débuts d’Ighalo contre Chelsea et les problèmes de fitness continus de Pogba

ENTHOUSIASTE

Le patron de Birmingham suggère que l’intérêt de Man United et Chelsea pour 50 millions de livres sterling est réel

Les Clarets ont remporté une impressionnante victoire 3-0 contre les Saints à Turf Moor en août et ont entamé cet affrontement après avoir remporté sept points sur leurs neuf derniers.

Southampton, quant à lui, tentera de rebondir après sa lourde défaite à Liverpool la dernière fois.

La paire a profité d’une semaine de congé pendant les vacances d’hiver et sera impatiente de revenir en force ce samedi.

talkSPORT sera sur la côte sud pour toute l’action et voici comment vous pouvez vous connecter.

Southampton vs Burnley: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 15 février.

Le commentaire complet de St Mary’s sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 11h.

Reshmin Chowdhury vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer la main à Nigel Adderley et Alvin Martin pour l’action.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Darren Bent dit que Danny Ings devrait obtenir une commande de l’Angleterre avant l’Euro 2020 – Il est l’attaquant le plus en forme du pays

Southampton vs Burnley: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Southampton Ralph Hasenhuttl sur James Ward-Prowse: «Nous devons faire attention à ce que la coupe ne s’ouvre pas à nouveau, mais elle semble bonne et j’espère qu’il pourra jouer le week-end.

«Il est plus important que ça ne s’aggrave pas et ensuite il est sorti. Il faut faire attention, si c’est trop tôt alors on ne joue pas avec lui. Mais ça a l’air bien.

“C’est un joueur important pour notre équipe, absolument.”

Sean Dyche, manager de Burnley: «Bien sûr, c’est agréable de prendre de l’élan. Ça aide.

“Il ne garantit pas le prochain mais il contribue à ramener cette confiance intérieure au premier plan.”

.

Sean Dyche et Burnley affrontent Southampton ce week-end

Southampton vs Burnley: Statistiques des matchs

Southampton est sans victoire lors de ses six derniers matches de Premier League avec Burnley (D3 L3), n’ayant pas réussi à marquer à quatre reprises dans cette manche.

Après leur victoire 3-0 à Turf Moor le week-end d’ouverture, Burnley cherche à compléter le doublé de la ligue contre Southampton pour la première fois depuis 1946-47 au deuxième niveau.

Southampton a remporté moins de points à domicile que toute autre équipe de Premier League cette saison (11). Il s’agit du plus faible total de points des Saints après 12 matchs à domicile de haut vol depuis la campagne 1991-1992 (10).

Burnley cherche à garder trois draps propres de Premier League consécutifs pour la première fois depuis décembre 2017.

Southampton a perdu deux de ses trois derniers matches de Premier League (W1), autant que lors de ses 10 précédents (W6 D2 L2).

Burnley a mené à la mi-temps en seulement quatre matchs de Premier League cette saison – aucune équipe n’a été en avance à la pause en moins de matches.

Burnley enregistre en moyenne 223 passes réussies par match en Premier League cette saison, moins que toute autre équipe. C’est aussi le plus bas des Clarets en une seule campagne dans la compétition.

Seuls les leaders de la ligue Liverpool (11) ont gardé plus de draps propres en Premier League cette saison que Burnley (9). En effet, les Clarets ont déjà enregistré plus de blanchissages ce trimestre qu’ils ne l’ont fait sur l’ensemble de 2018-2019 (8).

Ashley Barnes de Burnley a marqué plus de buts en Premier League contre Southampton que contre toute autre équipe (5). Ses cinq buts contre Saints représentent 56% du total de Burnley contre eux dans la compétition (5/9).

Danny Ings a marqué 17 buts toutes compétitions confondues cette saison – le dernier joueur de Southampton à avoir marqué le plus en une saison avec Saints en tant que club de haut vol était James Beattie en 2002-03 (24).

.

La star de Burnley Ashley Barnes a marqué deux fois contre Southampton en août

Southampton vs Burnley: Composition

Southampton espère que James Ward-Prowse surmontera une méchante blessure à la jambe pour commencer.

Ward-Prowse a été laissé à l’agonie après avoir subi une profonde entaille lors de la défaite de la FA Cup la semaine dernière contre Tottenham, mais a depuis repris l’entraînement.

Kyle Walker-Peters, qui s’est joint au prêt des Spurs le mois dernier, pourrait faire ses débuts avec les Saints.

Burnley sera de nouveau sans les blessés Ashley Barnes et Johann Berg Gudmundsson.

Matt Lowton est un doute majeur avec un problème de genou afin que Phil Bardsley puisse commencer, tandis que Charlie Taylor devrait être en forme.

Le nouveau recruteur Josh Brownhill pourrait être impliqué dans l’équipe de la journée pour la première fois.

Le défenseur défavorisé Ben Gibson s’entraîne avec Middlesbrough et ne sera pas pris en compte dans un avenir prévisible.

Southampton: À SUIVRE

Sous-marins:

Burnley: À SUIVRE

Sous-marins:

.