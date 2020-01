Nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi alors que les Gunners commencent sans être suspendus Pierre-Emerick Aubameyang

Comment l’équipe d’Arsenal de Mikel Arteta affrontera-t-elle Sheffield United?

Les Gunners entrent dans ce match après un match nul 1-1 contre Crystal Palace la dernière fois, un match dans lequel Aubameyang n’a ouvert le score que pour être expulsé moins de dix minutes après que Jordan Ayew ait ramené Palace dans le match.

Aubameyang a reçu un carton rouge contre Crystal Palace

Le manager de Sheffield United, Chris Wilder, a concédé que son équipe n’était «pas très bonne» lors de la victoire 1-0 contre West Ham lors de leur dernier match de championnat et il voudra voir une amélioration aux Emirats.

Une victoire pour Arsenal pourrait voir les Gunners grimper au huitième rang et au-dessus de Tottenham, au nord de Londres, tandis que Sheffield United pourrait les voir passer de Manchester United au cinquième rang.

Arsenal vs Sheffield United: Face à face

Sheffield United a pris les trois points lors des deux précédentes rencontres de ces parties en Premier League.

Le premier est survenu au cours de la saison 2006/07 où les Blades ont joué les 30 dernières minutes avec Phil Jagielka entre les bâtons après que le gardien de but Paddy Kenny a quitté le terrain blessé et que les trois sous-marins avaient été utilisés.

La seconde est survenue plus tôt cette saison et près de 13 ans après la dernière rencontre de championnat entre les deux lorsque l’effort de Lys Mousset à la 30e minute a été suffisant pour séparer les équipes à Bramall Lane.

En raison du séjour de Sheffield United en dehors de la Premier League, les seules autres rencontres entre les deux parties ces dernières années ont eu lieu en Coupe de la Ligue qu’Arsenal a remporté confortablement les deux fois avec des lignes de score respectives de 3-0 et 6-0.

Lys Mousset a marqué le seul but du match la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées

Arsenal vs Sheffield United: les faits

Il s’agit de la première rencontre de Premier League entre Arsenal et Sheffield United à l’Emirates Stadium depuis septembre 2006, une victoire 3-0 pour les Gunners.

Dans l’élite, Sheffield United est sans victoire lors de ses neuf derniers matches à l’extérieur contre Arsenal (D1 L8) depuis une victoire 1-0 en août 1971 avec un but de Stewart Scullion.

Sheffield United est à la recherche de son premier doublé de ligue contre Arsenal depuis la saison 1946/47, après avoir gagné 1-0 contre les Gunners à Bramall Lane en octobre.

Sheffield United pourrait devenir la première équipe nouvellement promue à terminer un doublé de ligue contre Arsenal depuis les Blackburn Rovers lors de la saison 1992/93.

Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches de championnat à domicile (D3 L3), même si c’était la dernière fois contre Manchester United. Les Gunners ont déjà perdu trois matches de championnat à domicile cette saison, perdant la dernière fois aux Emirats en une seule campagne en 2010/11 (4).

Ayant été invaincu lors de ses neuf premiers matches de championnat à l’extérieur cette saison, Sheffield United a perdu chacun de ses deux derniers matchs sur la route. L’équipe du Yorkshire est également sans victoire lors de ses 18 derniers matchs de haut niveau à Londres (D7 L11) depuis sa victoire 2-1 à Chelsea en octobre 1992.

Arsenal n’a perdu aucun de ses 21 derniers matchs de Premier League à 15 heures un samedi (W18 D3), depuis sa défaite 1-2 à West Brom en novembre 2015. À domicile, leur dernière défaite a eu lieu en août 2013 (1-3). vs Aston Villa), en gagnant 20 et en tirant quatre depuis.

Aucune équipe n’a eu moins de tirs cadrés que Sheffield United en Premier League cette saison (71). Cependant, seuls Liverpool (55), Chelsea (69) et Manchester City (74) ont affronté moins de tirs cadrés que les Blades ce trimestre (75).

Arsenal sera privé de Pierre-Emerick Aubameyang dans ce match. L’attaquant a marqué 48% des buts des Gunners en Premier League cette saison (14/29), seul Danny Ings a marqué une part plus élevée des buts de son équipe cette saison (52%).

John Fleck de Sheffield United a été impliqué dans le plus grand nombre de buts en Premier League cette saison sans un seul but ni aucune assistance à l’extérieur de la maison (6 à 4 buts, 2 passes décisives à Bramall Lane).

L’appel d’Arsenal à renverser le carton rouge d’Aubameyang a été rejeté

Arsenal vs Sheffield United: Nouvelles de l’équipe

Arsenal sera privé de Callum Chambers et Kieran Tierney avant la visite de Sheffield United, les deux joueurs souffrant de blessures à long terme.

Cependant, Sead Kolasinac et Hector Bellerin ont une chance de jouer tandis que Lucas Torreira a une très grande chance de jouer.

Arsenal sera également sans meilleur score Pierre-Emerick Aubameyang après que le capitaine du club a vu son appel de carton rouge rejeté après qu’une décision de la VAR a changé la carte du jaune au rouge lors du match nul contre Palace.

Sheffield United n’a que deux soucis de blessure avant le voyage aux Emirats à Simon Moore et Michael Verrips, qui pourraient tous les deux figurer dans le match.

