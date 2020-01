Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et commentaire de l’affrontement en Premier League alors que les Reds visent à prolonger la course sans défaite

Jose Mourinho reprend sa rivalité avec Liverpool samedi soir alors que Tottenham accueille les leaders de Premier League en fuite.

Liverpool entre dans le match sans défaite en championnat depuis le 3 janvier 2019 – une course qui s’étend sur 37 matchs.

Tottenham, quant à lui, cherchera à retrouver une forme, après avoir commencé 2020 avec une défaite 1-0 à l’extérieur contre Southampton avant d’être tenu à un match nul en Coupe d’Angleterre par Middlesbrough.

. – .

Liverpool compte actuellement 13 points d’avance en tête du classement

le jeu est parti

Rice entre en VAR après un but non autorisé: «Le football ne devrait pas être comme ça»

Voulait

Cinq stars de la Liga qui pourraient être liées au PL, dont Man United et Arsenal

dernier

Liverpool News Live: Pourquoi Can a rejeté Man United, une grande revendication de Van Dijk et une montée en puissance des Spurs

DERNIER

Transfert d’Arsenal: Arteta sur Zaha, les clubs de Premier League se disputent Nketiah

dernier

Transfert des nouvelles en direct: Fernandes vers United, les Spurs détournent l’accord de West Ham, Eriksen

rapport

Le drame de la fin du VAR alors que les hurleurs défensifs gagnent Sheffield United contre West Ham

Passionnant

Les agents de Bruno Fernandes entament des discussions sur un transfert de 55 millions de livres sterling à Man United

Rival

Giroud pourrait être une bonne signature pour Tottenham, admet l’ancien ailier des Spurs

Journée de jeu

Chelsea vs Burnley en direct commenté par les Bleus pour augmenter les quatre meilleures chances

Le regret

Le choc des médias sociaux de Delph avec les fans d’Everton était une erreur, dit Ancelotti

Selon les autres résultats, une victoire pour Tottenham non seulement les verrait mettre fin à l’incroyable course invaincue de Liverpool, mais pourrait voir le club du nord de Londres grimper en cinquième et combler l’écart sur les quatre premiers.

Alors qu’une victoire pour Liverpool ne ferait que voir l’équipe de Klopp étendre son avance en haut de la table alors qu’ils cherchent à franchir une nouvelle étape géante vers leur tout premier titre en Premier League.

Le spécial GameDay de talkSPORT vous apportera toute l’action de cet énorme affrontement et voici comment vous pouvez vous connecter à tout cela.

Tottenham vs Liverpool: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 11 janvier.

Le commentaire complet du nord de Londres sera en direct sur talkSPORT, avec une couverture commençant à 17h15.

talkSPORT vous apportera tout le build-up avant de progresser avec des commentaires en direct et exclusifs du jeu.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Neil Warnock explique la différence entre Man City et Liverpool

Tottenham vs Liverpool: Face à face

L’histoire récente entre les deux parties favorise Liverpool, l’équipe de Klopp ayant remporté quatre des cinq dernières rencontres de Premier League ainsi que la finale de la Ligue des champions 2019 à Madrid.

Les matchs entre ces deux équipes ne sont jamais à court de buts avec le dernier match nul sans but à venir en octobre 2015 et les quatre derniers matchs ont vu l’équipe gagnante trouver le fond du filet à deux reprises, la dernière impasse étant 2-2 en février 2018 lorsque Harry Kane a marqué son 100e but en Premier League avec une pénalité dramatique tardive.

Lorsque les deux parties se sont rencontrées pour la dernière fois en octobre, Tottenham a pris les devants dès la tête de Kane.

Cependant, Liverpool a riposté en seconde période, d’abord avec l’égalisation de Jordan Henderson avant que le penalty de Mohamed Salah ne termine le revirement.

. – .

Liverpool a battu Tottenham plus tôt cette saison

Tottenham vs Liverpool: les faits

Tottenham n’a remporté qu’une seule de ses 14 dernières rencontres de Premier League avec Liverpool (D4 L9), s’imposant 4-1 à Wembley en octobre 2017.

Après une série de cinq défaites consécutives à l’extérieur contre Tottenham entre 2008-2012, Liverpool n’a perdu qu’une seule de ses six visites de Premier League aux Spurs (W3 D2).

Tottenham a remporté six de ses 10 derniers matchs à domicile en Premier League contre des équipes commençant en haut de la journée (D1 L3), bien qu’ils aient perdu leurs deux derniers matchs (contre Man City en avril 2018 et Liverpool en septembre 2018).

Liverpool est invaincu lors de ses huit derniers matches de Premier League à Londres (W5 D3), remportant les trois derniers matchs de suite. Les Reds n’ont pas remporté quatre matchs de championnat consécutifs dans la capitale depuis octobre 1989.

Seul bas de tableau Norwich City a gardé aussi peu de draps propres de Premier League cette saison que Tottenham Hotspur (2). Pendant ce temps, Liverpool a marqué en 29 matches consécutifs – la dernière équipe à avoir un parcours plus long en Premier League était Manchester United en novembre 2008 (36).

Liverpool a pris 85 points sur ses 87 derniers matchs en Premier League (W28 D1), remportant ses 11 derniers matchs consécutifs, marquant 28 buts.

Liverpool a remporté 58 points lors de ses 20 premiers matches de Premier League cette saison – plus que lors des deux saisons précédentes de la compétition; 52 en 2011/12 et 54 en 1998/99.

Le manager des Spurs, José Mourinho, n’a remporté que deux de ses 10 matchs contre Jürgen Klopp au cours de sa carrière de manager (20%) – parmi les 114 managers qu’il a affrontés plus de deux fois, seulement contre Ronald Koeman (17%, 1 victoire sur 6). un pire ratio de victoires.

Toutes compétitions confondues, Tottenham n’a remporté que deux de ses 12 derniers matchs dans lesquels Harry Kane n’a joué aucun rôle (D4 L6), n’ayant remporté aucun de ses quatre matches de ce type (D3 L1).

Sadio Mané de Liverpool a été impliqué dans 11 buts lors de ses neuf dernières apparitions en Premier League, marquant six buts et cinq passes décisives. Il n’a pas réussi à enregistrer une implication dans un de ces neuf matches, la victoire 2-1 des Reds contre Brighton.

Jurgen Klopp a un très bon bilan contre Jose Mourinho

Tottenham vs Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Tottenham a vu un certain nombre de joueurs de la première équipe rejoindre la liste des blessés depuis leur dernière sortie en Premier League avec Kane et Sissoko.

Kane a subi une déchirure au tendon du jarret gauche lors de leur défaite du jour de l’An à Southampton et est absent jusqu’en avril, tandis que Sissoko a subi une intervention chirurgicale au ligament collatéral médial du genou droit après s’être blessé dans le même match.

Le match a également vu Tanguy Ndombele quitter le terrain avec un problème de hanche et le Français n’a pas participé au match nul 1-1 de la FA Cup contre Middlesbrough.

Ces trois-là rejoindront Danny Rose (mollet), Ben Davies (cheville) et Hugo Lloris (coude) sur la liste des blessés.

Il y a de bonnes nouvelles pour Tottenham car Heung-Min Son a purgé les trois matchs de sa suspension et sera de nouveau disponible pour la sélection.

. – .

Dimanche, James Milner a boité avec une blessure contre Everton

Lors de la victoire 1-0 de Liverpool sur Everton au troisième tour de la FA Cup, James Milner a été contraint de boiter hors du terrain après seulement neuf minutes après s’être blessé lors d’une tentative de défi.

Les dirigeants de la ligue attendent toujours de connaître l’étendue de la blessure, mais Jurgen Klopp a déclaré à la presse après la victoire que Milner pensait qu’il s’agissait d’une blessure musculaire.

Il a dit: “[Milner] a une douleur qui dit que c’est grave. Ses [his] muscle.”

Pendant ce temps, Fabinho (cheville), Dejan Lovren (muscle), Joel Matip (genou), Alex Oxlade-Chamberlain (cheville) et Xherdan Shaqiri (ischio-jambiers) ont tous raté le derby et sont un doute pour le match contre Tottenham.

.