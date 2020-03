Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et commentaires complets de l’affrontement de la FA Cup à Stamford Bridge

Chelsea et Liverpool s’affronteront en tête-à-tête lors du cinquième tour de la FA Cup ce soir.

Chelsea, qui a remporté la compétition historique en 2018, a éliminé Hull au dernier tour, mais a été irrégulier toute la saison.

Liverpool, quant à lui, a perdu deux de ses trois derniers matchs, sa saison exceptionnelle étant sous pression pour la première fois.

Stamford Bridge sera l’hôte de l’affrontement de la FA Cup ce soir

Les Reds auront hâte de reprendre la piste et de voir Chelsea à Stamford Bridge ce soir.

Les géants d’Anfield n’ont pas remporté la coupe depuis ce triomphe inspiré de Steven Gerrard sur West Ham en 2006.

Mais leur objectif de revendiquer la gloire de la Premier League ce terme signifiera probablement que Jurgen Klopp fera tourner ses rangs dans l’ouest de Londres, ce qui pourrait donner l’avantage à Chelsea.

Frank Lampard a remporté la FA Cup à quatre reprises en tant que joueur et saura que la victoire ce soir fera de son équipe de Chelsea l’un des favoris de cette saison pour aller jusqu’au bout.

Chelsea vs Liverpool: Comment écouter

Le choc des coupes débutera à 19 h 45 le mardi 3 mars.

Le commentaire complet de Stamford Bridge sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 19h.

Mark Saggers vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer le relais à Sam Matterface et Danny Mills pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Chelsea vs Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Le patron de Chelsea, Frank Lampard: «Nous viserons la victoire. C’est Liverpool, nos fans viennent en FA Cup pour tenter de renverser la meilleure équipe du pays.

«Cela ne veut pas dire que je ne changerais peut-être pas deux personnes. Il pourrait y avoir quelque chose pour la fraîcheur des jambes ou quelques options différentes.

“Je ne choisirai pas une équipe pour donner des minutes avec désinvolture, je la traiterai comme je le ferais pour n’importe quel match de Premier League.”

Le gardien de Liverpool Adrian: «C’est tellement important parce que c’est le prochain, et le prochain match est toujours le plus important, comme on dit dans les vestiaires. C’est le seul jeu sur lequel nous devons nous concentrer à 100%.

«C’est une finale parce que nous devons gagner là-bas et nous savons qu’il n’y a plus de rediffusions, nous devons donc terminer le match à Londres. Chelsea joue à domicile avec ses fans et, évidemment, ils veulent aussi gagner.

“Mais nous sommes une équipe vraiment forte – peu importe les joueurs qui jouent, tout le monde veut être impliqué et veut montrer que nous sommes à un bon niveau.

“De plus, le dernier match de Premier League n’était pas le meilleur, donc nous [need to] revenez le plus fort possible et obtenez un bon résultat mardi.

Chelsea et Liverpool affronteront la FA Cup

Chelsea vs Liverpool: Qu’est-ce qui a été dit?

Andreas Christensen ratera la cravate après s’être fait frapper.

Kepa Arrizabalaga pourrait avoir une chance de but ayant été négligée ces dernières semaines.

Tammy Abraham, N’Golo Kante, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi sont toujours exclus.

Le défenseur de Liverpool, Joe Gomez, est de nouveau en forme après s’être remis du choc qui lui a fait manquer la défaite surprise de samedi en championnat à Watford.

James Milner est également de retour après avoir perdu deux matchs avec une blessure musculaire mineure, mais les autres milieux de terrain Jordan Henderson, Naby Keita et Xherdan Shaqiri restent absents.

Les Reds sont susceptibles de faire tourner leur équipe à Stamford Bridge avec les goûts d’Adrian, Takumi Minamino et Divock Origi qui devraient commencer.

