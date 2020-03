Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture complète de l’affrontement de la FA Cup à Hillsborough

Le championnat de Sheffield affrontera Manchester City mercredi au cinquième tour de la FA Cup ce soir.

Mercredi a connu des difficultés ces dernières semaines et affronte désormais les champions en titre de la Premier League et les récents vainqueurs de la Coupe Carabao City.

Man City de Pep Guardiola affrontera Sheffield mercredi en FA Cup ce soir

Le membre de Pep Guardiola a remporté un autre trophée dimanche, devançant Aston Villa à Wembley.

Ils doivent maintenant faire face à un revirement rapide pour revenir en FA Cup, une compétition qu’ils ont également remportée la saison dernière.

Mercredi a battu QPR lors du tour précédent et sait qu’ils vont subir un énorme test à domicile ce soir.

Sheff Wed vs Man City: Comment écouter

Le choc des coupes commencera à 19 h 45 le mercredi 4 mars.

Le commentaire complet de Hillsborough sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 19h.

Mark Saggers vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer le relais à Jim Proudfoot et Trevor Sinclair pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Sheff Wed vs Man City: Nouvelles de l’équipe

Steven Fletcher est en lice pour Sheffield mercredi, l’attaquant expérimenté étant toujours en train de retrouver sa forme physique après une blessure au genou.

Massimo Luongo et Moses Odubajo devraient également être en lice pour avoir repris l’entraînement respectivement après des problèmes aux mollets et aux ischio-jambiers, mais Adam Reach reste sur la touche avec une blessure à l’orteil.

Le buteur record de la ville, Sergio Aguero, est disponible après avoir surmonté le choc subi lors des dernières étapes de la finale de dimanche.

Leroy Sane, absent depuis août avec une blessure au genou, n’est pas encore prêt à revenir malgré un run-out réussi pour les moins de 23 ans la semaine dernière.

Aymeric Laporte est toujours sur la touche avec une blessure aux ischio-jambiers, mais le gardien de deuxième choix Claudio Bravo, qui est maintenant presque considéré comme un spécialiste de la coupe, commencera.

La victoire “ exceptionnelle ” de Manchester City au Real Madrid est l’une des meilleures victoires à l’extérieur en Europe d’une équipe britannique JAMAIS, déclare Jason Cundy

Sheff Wed vs Man City: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Sheffield Wednesday, Garry Monk: «Ce fut l’une des périodes les plus difficiles, pour diverses raisons.

«Mais le défi est le défi. Je ne vais pas m’asseoir et pleurer et me morfondre parce que c’est un moment difficile.

«C’est une bonne chose pour nous tous. Les joueurs se défieront contre une si bonne équipe, un si bon manager.

Sheffield, de Garry Monk, accueillera Man City mercredi en FA Cup

«Pour affronter un manager de ce calibre et toutes ces choses qui vont pour moi et mon personnel et les fans.

“Nous avons également gagné le droit, n’oublions pas. Nous avons réalisé deux très bonnes performances, avec des résultats auxquels les gens ne s’attendaient probablement pas, en particulier celui de Brighton – et nous avons rendu un grand compte de nous

“Je sais que c’est un calibre différent contre lequel nous jouons, mais si nous pouvons produire le même type de performances et de niveaux, nous pouvons causer nos propres problèmes.”

.