Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture exclusive d’Anfield

Les champions de Premier League élisent Liverpool doivent rebondir ce week-end lorsqu’ils affronteront Bournemouth à Anfield.

Les Reds ont été superbes toute la saison mais ont subi un sort difficile depuis leur pause hivernale.

Ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et se sont contentés de remporter des victoires face à Norwich et West Ham, menacés de relégation.

Liverpool affronte Bournemouth à Anfield ce week-end

L’équipe de Jurgen Klopp fuit toujours avec la couronne de la ligue, mais il voudra une réponse samedi midi.

Ils accueillent une équipe de Bournemouth qui est dans les trois derniers et qui a désespérément besoin de points.

Ils ont perdu à domicile contre Liverpool 3-0 en décembre, mais Eddie Howe et ses coéquipiers se dirigent vers le Merseyside dans l’espoir d’attraper froid les Reds et de prolonger leur mauvaise course.

Les lancements spéciaux GameDay de talkSPORT à Anfield avant une autre journée bien remplie d’action de haut vol.

Liverpool vs Bournemouth: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 7 mars.

Le commentaire complet d’Anfield sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 11h.

Reshmin Chowdhury vous apportera toute la préparation avant de passer la main à Sam Matterface et Stuart Pearce pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Liverpool vs Bournemouth: Nouvelles de l’équipe

Le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, n’est toujours pas blessé aux ischio-jambiers, mais devrait revenir avant la fin du mois.

Xherdan Shaqiri est une absente de longue date, mais Naby Keita est en lice pour revenir après un problème de hanche.

Des joueurs comme Mohamed Salah et Roberto Firmino ont commencé sur le banc lors de la défaite de mardi en FA Cup face à Chelsea et reviendront au line-up de départ.

Les problèmes de blessure de Bournemouth s’améliorent, mais ils sont toujours sans Chris Mepham, Charlie Daniels, David Brooks et Arnaut Danjuma.

Lewis Cook est un doute alors que Harry Wilson n’est pas admissible à affronter son club parent.

Jefferson Lerma est à un carton jaune d’une suspension de deux matches.

Liverpool a battu Bournemouth 3-0 en décembre

Liverpool vs Bournemouth: Qu’est-ce qui a été dit?

L’attaquant de Liverpool Sadio Mane a déclaré: «Nous avons un autre match important contre Bournemouth puis mercredi (contre l’Atletico), nous serons donc prêts et nous reviendrons.

«Cela peut arriver dans le football et nous y sommes habitués. Nous devons simplement continuer à travailler dur et continuer si nous voulons être de grands champions. »

Jurgen Klopp a déclaré: «Il peut arriver que je me fâche contre les joueurs, mais je ne me suis pas mis en colère contre les joueurs cette semaine.

«D’un point de vue de bon sens, si je vais en réunion et que je leur crie dessus comme s’ils ont perdu les 10 derniers matchs consécutifs à cause d’une mauvaise attitude, ce serait vraiment étrange.

«Je ne suis pas intéressé par le fait qu’après la réunion je me sente mieux. Je suis intéressé à ce que les garçons obtiennent les bonnes informations et cela peut être plus émotif – je ne dirais pas en colère – ou moins émotif.

«Si vous avez besoin d’analyser, vous analysez et l’analyse n’est pas vraiment émotionnelle. Il examine les faits et nous n’étions tout simplement pas assez bons. C’est la réponse facile. “

Bournemouth d’Eddie Howe affronte Liverpool ce week-end

Liverpool vs Bournemouth: Statistiques des matchs

Liverpool a remporté ses cinq derniers matches de Premier League contre Bournemouth par un score total de 17-0.

Toutes compétitions confondues, Bournemouth n’a remporté qu’un seul de ses 16 matches contre Liverpool (D3 L12), victoire 4-3 en décembre 2016 au Vitality Stadium.

Chacune des cinq dernières victoires de Liverpool en Premier League contre Bournemouth ont été marquées par au moins trois buts – la seule équipe de l’histoire de haut niveau à avoir remporté plus de 3 buts en six matchs consécutifs contre un adversaire est Man City contre les Loups entre 1902 et 1905.

Liverpool a marqué les 17 derniers buts marqués lors de ce match de Premier League – le seul camp où Liverpool a marqué plus de buts consécutifs sans réponse est West Bromwich Albion (26 entre 2002 et 2011).

Bournemouth est sans victoire dans les huit matches de Premier League sur Merseyside contre Everton et Liverpool (D1 L7); la seule équipe à avoir joué plus de fois sans gagner est Hull City (10 matchs).

Liverpool est invaincu lors de ses 54 derniers matchs à domicile en Premier League (W44 D10), les Reds remportant les 21 derniers matchs de suite. La victoire ici établira un nouveau record absolu pour la plupart des victoires consécutives à domicile dans l’histoire de l’élite anglaise.

Bournemouth a perdu huit de ses neuf derniers matchs à l’extérieur en Premier League, remportant l’autre 1-0 à Chelsea en décembre. En effet, 60% du total des points de Bournemouth remportés sur la route cette saison (6/10) sont survenus lors de leurs trois premiers matchs à l’extérieur (W2 D0 L1).

La séquence de 44 matchs sans défaite de Liverpool a pris fin à Watford la dernière fois; les Reds n’ont pas perdu de matchs de championnat consécutifs depuis septembre 2015 sous Brendan Rodgers. Liverpool a concédé autant de buts lors de ses deux derniers matches de Premier League que lors de ses 14 précédents matches (5).

Mohamed Salah, de Liverpool, a marqué lors de ses cinq matches de Premier League contre Bournemouth, marquant sept buts au total. Le seul autre joueur de l’histoire de la Premier League à marquer 100% de ses matchs contre un adversaire (min. 5 matchs) est Chris Wood contre West Ham.

87% des buts de Mohamed Salah en Premier League cette saison ont été marqués à domicile (13/15), le ratio le plus élevé de tous les joueurs ayant marqué au moins 10 cette saison.

