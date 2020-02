Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et diffusion du derby du M23 alors que les deux parties cherchent à éviter la bataille de relégation

La Premier League revient à l’Amex ce week-end avec deux équipes en mauvais état pour éviter une bataille de relégation alors que Brighton accueille Crystal Palace.

Les Eagles ont récolté trois points lors de leur dernière sortie lorsqu’ils ont accueilli Newcastle lors d’une victoire 1-0.

Pendant ce temps, Brighton n’a pas encore remporté la victoire en 2020, marquant pour la dernière fois trois points le 28 décembre en battant Bournemouth 2-0.

. – .

Brighton est sans victoire jusqu’à présent en 2020

Les Seagulls sont au cœur d’une bataille de relégation, occupant actuellement quatre points et trois places au-dessus de la zone de relégation, après avoir tiré quatre de leurs cinq derniers matchs.

Alors que Palace est un peu plus à l’aise, assis à neuf points au-dessus de la zone de largage en 13e et à seulement quelques victoires de plus d’obtenir son statut de Premier League pour une autre année.

talkSPORT vous apporte toute l’action de ce choc dans la moitié inférieure du tableau.

humble

Le défenseur des Spurs discute de son éducation au sol et de “ l’incroyable ” Mourinho

énorme

Lewis marque son premier but en Premier League alors que Norwich remporte une victoire inestimable sur Leicester

GAMEDAY

Premier League en direct: Brighton v Palace derby plus Chelsea et Liverpool le GameDay

Châtiment

Un gardien de Leeds suspendu pour huit matchs par la FA après des accusations d’abus racistes

AUCUNE CHANCE

Le chef de la FIFA reconnaît que les jeux internationaux sont menacés en raison d’une épidémie de coronavirus

accusé

Le patron de Fleetwood, Joey Barton, a été condamné à une amende pour une infraction à Wycombe

révélé

Man City pourrait faire face à une possible déduction de points au milieu d’une enquête en Premier League

PEUR

Liverpool gagnerait-il le titre si la saison était annulée en raison d’une épidémie de coronavirus?

‘étrange’

Ziyech, une ancienne star de Chelsea stupéfaite, n’a pas été signée en janvier

NOUVELLES SPURS

Mourinho présente une mise à jour positive sur les blessures de Kane, discute de la charge d’Alli en FA

Brighton vs Crystal Palace: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 29 février.

Le commentaire complet de l’Amex sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 12h15.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Brighton vs Crystal Palace: les faits

Brighton est invaincu lors de ses trois dernières rencontres de championnat avec Crystal Palace (W2 D1), sa plus longue course contre eux depuis une série de 10 entre 1979 et 1986.

Crystal Palace n’a remporté que deux de ses 18 derniers matches de championnat à l’extérieur contre Brighton (D5 L11), ces victoires étant à venir en 2005 et 2011. Les Eagles n’ont jamais remporté un match à l’extérieur de haut niveau contre Brighton (D1 L3).

Aucune équipe n’est actuellement sur une course sans victoire plus longue en Premier League que Brighton, avec les Seagulls sans victoire dans leurs sept matchs de championnat en 2020 jusqu’à présent (D5 L2). En effet, Brighton est la seule des 91 équipes actuelles de la Ligue de football à n’avoir remporté aucun match dans aucune compétition jusqu’à présent cette année civile.

Brighton a concédé le premier de chacun de ses quatre derniers matches de Premier League, mais est revenu pour tirer chacun de ses trois derniers matchs. Cependant, les Seagulls n’ont jamais remporté un match à domicile en Premier League en concédant en premier (D10 L14).

Crystal Palace cherche à remporter des matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis décembre. Cependant, les Eagles sont sans victoire lors de leurs six derniers matchs à l’extérieur en Premier League (D4 L2).

Crystal Palace a le XI de départ moyen le plus ancien en Premier League cette saison (29y 253d). En plus de cela, leur plus jeune buteur de la compétition cette saison est Connor Wickham, 26 ans.

Ce sera le 100e match de Roy Hodgson en Premier League en charge de Crystal Palace (W33 D27 L39), le premier club avec lequel il a franchi le cap de la compétition. Son taux de victoires avec les Eagles en Premier League est de 33%, son plus bas niveau dans l’un des cinq clubs dont il a la charge.

Y compris les matches de barrage, Wilfried Zaha de Crystal Palace a marqué plus de buts en championnat contre Brighton qu’il ne l’a fait contre n’importe quel autre camp (6).

Glenn Murray de Brighton a marqué six buts lors de ses huit dernières apparitions dans les matchs de Brighton contre Crystal Palace toutes compétitions confondues (deux pour Palace, quatre pour Brighton), récoltant chacun de ses quatre derniers matchs pour les Seagulls.

L’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, marque en moyenne un but en Premier League ou une passe décisive toutes les 394 minutes cette saison (trois buts, trois passes décisives en 2365 minutes). La saison dernière, l’Ivoirien a été impliqué dans un but toutes les 203 minutes (10 buts, 5 passes décisives en 3040 minutes).

. – .

Crystal Palace pourrait atteindre la 11e place avec une victoire sur Brighton

Brighton vs Crystal Palace: Nouvelles de l’équipe

Jose Izquierdo est exclu pour une blessure au genou tandis que Dale Stephens a 50% de chances de jouer après s’être remis d’une blessure à la cuisse.

Crystal Palace sera privé de James Tomkins, Mamadou Sakho et Jeffrey Schlupp.

Cheikhou Kouyate est en cours d’évaluation et pourrait figurer alors que Luka Milivojevic aurait dû se remettre d’une maladie avant le match.

.