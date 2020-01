Nouvelles et commentaires confirmés de l’équipe alors que les Hornets cherchent à poursuivre leur renaissance sous Nigel Pearson

Il y aura des répercussions aux deux extrémités de la table alors que Watford accueillera Tottenham sur Vicarage Road samedi.

Après sa victoire 3-0 à l’extérieur contre ses rivaux de relégation Bournemouth la dernière fois, Watford est sorti de la zone de relégation pour la première fois cette saison, après avoir remporté quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs de championnat.

Nigel Pearson a eu un impact énorme à Watford

Les Spurs, actuellement huitièmes de la ligue, ont connu une mauvaise forme et n’ont pas remporté de victoire lors de leurs trois derniers matchs, y compris une défaite 1-0 à domicile contre le leader en fuite Liverpool lors de leur dernière sortie.

Watford voudra garder la résurgence sous Pearson en vie tandis que les hommes de Mourinho voudront combler l’écart sur les quatre premiers qui se situe actuellement à neuf points.

Le GameDay de talkSPORT vous apportera toute l’action de ce jeu énorme et voici comment vous pouvez vous y connecter.

Watford vs Tottenham: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 18 janvier.

Le commentaire complet de Vicarage Road sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 12 h 15.

talkSPORT vous apportera toutes les informations nécessaires avant de passer à un commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Gedson Fernandes est la version de Mourinho de Harry Winks, dit Adrian Durham

Watford vs Tottenham: Face à face

Watford a un bilan épouvantable contre Tottenham et n’a eu raison qu’une seule fois du nord de Londres à l’époque de la Premier League.

Les quatre dernières rencontres de championnat ont vu les Spurs ramasser les trois points à trois reprises ainsi que la première victoire nationale de Watford contre l’équipe de Mourinho depuis 1987.

Bien que Tottenham prenne souvent le dessus sur Watford, c’est généralement un match serré, avec deux des trois dernières victoires pour chaque camp n’ayant qu’un seul but.

Lorsque ces deux équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison, elles avaient toutes deux un manager différent dans la pirogue, avec Mauricio Pochettino à la tête des Spurs et Quique Sanchez Flores en charge de Watford en visite alors que les équipes jouaient un match nul 1-1.

Les Hornets ont pris une avance rapide grâce à Abdoulaye Doucoure, mais elle a été annulée tardivement grâce à un égaliseur Dele Alli tardif, ce qui a laissé les visiteurs acheminés vers le bas de la table.

Alli a réussi un match nul pour les Spurs la dernière fois que les deux parties se sont rencontrées

Watford vs Tottenham: les faits

Watford n’a remporté qu’un seul de ses 13 matches de Premier League contre Tottenham (D4 L8), une victoire 2-1 à Vicarage Road la saison dernière.

Les Spurs ont remporté deux de leurs neuf dernières visites en championnat à Watford (D4 L3), récoltant un seul point lors de leurs deux derniers matchs à Vicarage Road (D1 L1).

Watford cherche à remporter quatre matchs consécutifs de haut vol à domicile au cours de la même saison pour la première fois depuis décembre 1986.

Watford a remporté 13 points avec le manager Nigel Pearson (W4 D1 L1) – seuls les leaders en fuite Liverpool (15) et Manchester City (15) ont gagné plus de points depuis son premier match en charge. En effet, les Hornets ont remporté autant de points lors de leurs cinq derniers matches de Premier League que lors de leurs 23 précédents en compétition (13).

Tottenham est l’une des deux seules équipes à ne pas garder sa cage inviolée en Premier League cette saison, avec Aston Villa. Les Spurs ont concédé lors de chacun de leurs 18 derniers matches de championnat à l’extérieur, leur plus longue séquence de ce type depuis avril 1977 (une série de 20).

Tottenham a perdu ses deux derniers matchs de Premier League – il n’a pas perdu trois matches de championnat consécutifs depuis novembre 2012.

Avant le premier match de Nigel Pearson, Watford avait un taux de conversion des tirs de seulement 4,8%, le plus bas de la Premier League cette saison. Sous Pearson, les Hornets ont un taux de conversion de 15,5%, le deuxième plus élevé de l’époque après Manchester City (18,4%).

. ou concédants de licence

Watford a remporté quatre victoires en cinq matchs avec une victoire sur ses rivaux de relégation Bournemouth

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a été le dernier entraîneur à gagner à domicile contre Nigel Pearson de Watford en Premier League, en avril 2015 avec Chelsea à Leicester. Depuis lors, Pearson a remporté six matchs consécutifs de haut niveau à domicile et pourrait devenir le premier manager anglais à en gagner sept d’affilée à domicile depuis Harry Redknapp en 2009 avec les Spurs.

Dele Alli a marqué cinq buts en Premier League contre Watford en huit apparitions pour les Spurs – contre aucune équipe n’a-t-il marqué plus dans la compétition (également cinq contre Chelsea et Southampton).

Troy Deeney de Watford a marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matches de Premier League – autant qu’il en avait marqué lors de ses 20 matches précédents dans la compétition.

. – Contributeur

Cela pourrait être le dernier match d’Eriksen pour Tottenham

XIs confirmés

Watford: Foster, Cathcart, Dawson, Mariappa, Masina, Capoue, Doucoure, Chalobah, Deulofeu, Deeney, Sarr.

Sous-marins: Pussetto, Gomes, Gris, Quina, Holebas, Kabasele, Pereyra.

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga, Winks, Lo Celso, Lamela, Alli, Son, Moura.

Sous-marins: Sanchez, Vorm, Dier, Sessegnon, Eriksen, Skipp, Fernandes.

.