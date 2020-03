Nouvelles et rumeurs des Lakers

Anthony Davis a annoncé son alliance avec First Entertaiment pour l’avenir | Vivien Killilea / .

Voici pour @LakersOutsiders couvrant l’annonce aujourd’hui d’un accord de parrainage avec la Lakers and First Entertainment Credit Union. Cela en fait la Credit Union officielle de l’équipe et Anthony Davis est le premier visage officiel du partenariat. pic.twitter.com/0915M0S7Xe

– UnwrittenRules (@ UnwrittenRul3s) 5 mars 2020

Le gardien des #Lakers Alex Caruso veut être plus qu’un mème. #LakeShowhttps: //t.co/84SwKF20Uq

– LakeShow (@LakeShowCP) 5 mars 2020

Les Lakers entreront probablement dans les séries éliminatoires au sommet du classement de l’Ouest, mais la propriétaire de l’équipe, Jeanie Buss, est simplement ravie de voir LA de retour en séries éliminatoires. Http://t.co/v2HsQJTRqI

– LakeShow (@LakeShowCP) 5 mars 2020