Nouvelles sur le transfert de la date limite de Chelsea LIVE: Lampard déclare que l’attaquant est absent, Giroud est “stressé” alors que la décision est exclue, aucune nouvelle signature n’est attendue

Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles de Chelsea à mesure que la fenêtre de transfert se fermera aujourd'hui.

Frank Lampard est impatient de signer un nouvel attaquant le jour de l’échéance, mais il semble qu’il soit déçu.

Voici nos meilleures histoires actuelles et suivez notre blog en direct ci-dessous pour les dernières mises à jour sur le club jusqu’à 23h00…

Frank Lampard confirme qu’Olivier Giroud ne quitte pas Chelsea pour Tottenham et exclut l’accord avec Dries Mertens

Olivier Giroud frustré et désespéré de quitter Chelsea pour relancer les espoirs de l’Euro 2020, révèle le journaliste français Julien Laurens

Premier League done deals: signatures de jour limite et chaque transfert terminé dans la fenêtre de janvier 2020

Steve Bruce confirme à talkSPORT Newcastle a échoué avec un mouvement pour l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud

