Novak Djokovic a joué au tennis en salle avec des habiletés et un filet de fortune

De la personne moyenne aux athlètes professionnels, tout le monde a été obligé de faire preuve de créativité lorsqu’il s’agit de s’entraîner pendant la pandémie mondiale de COVID-19 (coronavirus), car les gens sont à distance et les gymnases et autres lieux d’entraînement fermés.

Le secondeur à la retraite de la NFL, James Harrison, fait des pompes avec ses enfants sur le dos et casse des œufs avec ses biceps et son avant-bras. Le triple médaillé d’or olympique Ryan Murphy fait des tractions sur un arbre et pousse sa voiture au point mort en haut d’une colline.

Et la superstar du tennis Novak Djokovic essaie toujours de jouer une version du tennis – juste à l’intérieur et avec des compétences.

Le champion du Grand Chelem de 17 ans, âgé de 32 ans – dont la plus récente victoire majeure a été l’Open d’Australie 2020 début février avant la fermeture du monde du tennis en raison de l’épidémie de coronavirus – a utilisé deux chaises et ce qui ressemble à des coussins de canapé pour faire un net et volley un peu.

Il a écrit dans la légende:

La compétition ne s’arrête jamais 💪🏼😂 # tennisathome🎾🏠

C’est terriblement impressionnant car si une personne ordinaire essayait cela, la poêle ou la balle pourrait voler à travers la fenêtre, et les meubles environnants seraient définitivement endommagés. Mais la joueuse de tennis de 32 ans est loin d’être régulière dans ce domaine.

De plus, il a trouvé un moyen de jouer à une autre version du tennis avec ses enfants…

Il a également tenté de se déguiser en hilarant comme le capitaine Hook:

