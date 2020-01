Novak Djokovic: Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas frappent à la porte

Le champion en titre de l’Open d’Australie Novak Djokovic a nommé trois joueurs qui, selon lui, sont les plus proches de défier les Big Three pour un Grand Chelem.

Djokovic, le numéro un mondial Rafael Nadal et le grand vainqueur de 20 reprises Roger Federer ont tous dominé le Grand Chelem, remportant 55 d’entre eux et 12 sur 12 au cours des trois dernières années.

Cependant, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont défié le gardien plus âgé l’année dernière et Djokovic dit qu’ils pourraient faire le pas.

Le Russe Medvedev a remporté six finales consécutives à la fin de 2019 et a amené Nadal à cinq sets lors de la finale de l’US Open, Thiem a terminé deuxième de Nadal lors de deux finales consécutives de Roland Garros tandis que Tsitsipas a surpris Federer au quatrième tour à Melbourne l’année dernière et a remporté la finale de la Coupe ATP.

«Daniil joue un excellent tennis. L’an dernier, il a joué cinq matchs serrés contre Nadal lors de la finale de l’US Open… c’était très impressionnant de voir Medvedev revenir, aller fort, sur cinq heures, concourir », a déclaré Djokovic.

«Ce sont les signaux, les signes que vous voulez voir dans l’esprit du champion d’un joueur. Il fait définitivement partie de ce petit groupe de joueurs qui se rapprochent et réduisent l’écart par rapport au titre du Grand Chelem.

«À ses côtés, je dirais que Dominic Thiem, qui est là et frappe à la porte. Quelques finales de Roland Garros contre Rafa, également proches. Tsitsipas a remporté un gros titre au [Nitto ATP] Finale il y a quelques mois, donc je pense que le tennis est entre de bonnes mains.

“Nous avons une très bonne nouvelle génération de joueurs, [Alexander] Zverev bien sûr, cela a été autour. Nous espérons que ce ne sera pas l’année où ils vont gagner un Grand Chelem. C’est sur cela que nous travaillons. Mais voyons. Je pense que c’est inévitable, ça va arriver. Quand et si cela se produit, ce sera parfait pour le sport. »

Djokovic a également qualifié sa victoire à l’Open d’Australie de 2019 contre Nadal de son meilleur dans une finale majeure après qu’il n’a fallu que deux heures et quatre minutes pour battre l’Espagnol 6–3, 6–2, 6–3.

“Ce fut probablement la meilleure performance que j’ai eue en [the] finale d’un Grand Chelem dans ma carrière », a-t-il déclaré. «J’ai eu des matchs passionnants et passionnants. Les deux matchs les plus épiques auxquels j’ai participé étaient probablement la finale contre Rafa ici en 2012 qui a duré près de six heures, le record de la plus longue finale de l’histoire. Et puis contre Roger l’an dernier à Wimbledon, évidemment un autre thriller en cinq sets.

«Mais en termes de performances et de qualité du tennis, la finale de l’année dernière contre Rafa était probablement la meilleure que j’aie eue. Rafa était en grande forme, il n’avait pas perdu un set tout le tournoi et la façon dont j’ai joué était tout simplement incroyable. J’étais très fier et, évidemment, j’ai essayé de m’en souvenir et de revivre ces souvenirs. C’est un de ces jours où tout fonctionne parfaitement. Vous êtes dans le courant et vous jouez simplement de votre mieux. “

