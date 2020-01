Novak Djokovic en tête de la Serbie dans le titre de la Coupe ATP

12 janvier 2020, 11: 24Melbourne, Australie, 12 janvier (Prensa Latina) La Serbie était aujourd’hui championne de la première édition de la Coupe ATP lorsqu’elle a remporté la catégorie double pour l’équipe espagnole à la fin de l’événement.

L’équipe des Balkans devait surmonter un adversaire 0-1 après la défaite de Dusan Lajovic aux mains de l’Iberian Roberto Bautista, mais Novak Djokovic a été établi comme le héros du succès en égalant le match battant Rafela Nadal et en décidant du double à côté de Viktor Troicki à propos de Feliciano López et Pablo Carreño par 6-3 et 6-4.

Nadal n’a pas contesté le match de double en affirmant qu’au cours des neuf derniers jours, il a fait un total de huit matchs et a ajouté que la décision était de l’équipe et non personnelle.

Le double était un match très disputé dans lequel les Espagnols ont pris les devants mais n’ont pas réussi à conserver l’avantage et ont fini par céder à la poussée des Serbes.

