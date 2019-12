Novak Djokovic: Nous essayons de prolonger le changement dans le tennis masculin, mais cela arrive vite

Novak Djokovic dit qu'il est inévitable que le changement au sommet arrive sur le circuit ATP, et qu'il ne s'est jamais senti plus proche.

Djokovic, avec Rafael Nadal et Roger Federer ont monopolisé les trois premiers classements et la grande majorité des tournois du Grand Chelem pendant plus d'une décennie.

Pendant ce temps, de nombreux challengers sont venus et ont disparu, avec seulement vraiment Andy Murray capable de se muscler constamment sur l'acte.

Cependant, avec les années qui avancent et un groupe de jeunes joueurs particulièrement fort se rassemblant sous eux, Djokovic ne pense pas que les «trois grands» puissent retenir la charge beaucoup plus longtemps.

«Je pense que c'est un cycle logique et naturel. Roger, Rafa et moi disions que ça va arriver que nous allons être remplacés dans les trois premières places et que les nouveaux gars vont commencer à gagner le Slams », a déclaré Djokovic à la presse à Dubaï.

«Nous essayons de prolonger ce genre de changement dans le tennis masculin, mais il est inévitable que cela se produise et chaque année, ils se rapprochent de plus en plus.

«Dominic Thiem a disputé les finales de Roland Garros consécutivement. Tsitsipas a maintenant remporté les championnats de fin d'année, Alexander Zverev a remporté Londres l'année précédente.

«Ils défient définitivement les meilleurs joueurs du monde et ils veulent être les meilleurs joueurs du monde et ils le seront, ils le deviendront à terme.

"Ils sont déjà des joueurs parmi les cinq premiers, les dix premiers et notre tâche est que cela n'arrive pas très tôt, mais il semble que cela se rapproche de plus en plus."

