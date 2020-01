Numéros de balle, date et heure et chaîne de télévision pour le tournoi historique

La FA Cup se déroulera à ses 16 dernières équipes ce week-end avec le tournoi historique devrait atteindre le cinquième tour.

Les matchs du quatrième tour se joueront au cours des prochains jours, Northampton Town of League Two étant l’équipe la moins bien classée de la compétition.

Le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup aura lieu le lundi 27 janvier.

Les détenteurs de Manchester City et Liverpool, leader de la Premier League, sont toujours dans le mélange et les yeux commencent à se tourner vers la finale à Wembley le 23 mai.

Tout d’abord, les parties restantes devront savoir à qui elles seront confrontées au prochain tour et voici toutes les informations à ce sujet.

Tirage de la FA Cup: Quand est-ce?

Les équipes restantes apprendront leur sort pour le cinquième tour de cette année le lundi 27 janvier.

La cérémonie de tirage débutera à 19h20.

Tirage de la FA Cup: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le tirage sera diffusé à la télévision gratuite sur The One Show de BBC One lundi et sera disponible en streaming via leur site Web.

Les gagnants de la FA Cup, Glen Johnson et Teddy Sheringham, choisiront les balles.

talkSPORT.com aura une couverture complète et une réaction au tirage.

Tirage de la FA Cup: Calendrier complet

Cinquième tour: mercredi 4 mars 2020

Quarts de finale: samedi 21 mars 2020

Demi-finales: samedi 18 avril et dimanche 19 avril 2020

Finale: samedi 23 mai 2020

Tirage de la FA Cup: numéros de balle

1 Tranmere Rovers ou Manchester United

2 Hull City ou Chelsea

3 Southampton ou Tottenham Hotspur

4 Queens Park Rangers ou Sheffield mercredi

5 AFC Bournemouth d’Arsenal

6 Northampton Town ou Derby County

7 Brentford ou Leicester City

8 Millwall ou Sheffield United

9 Lecture ou Cardiff City

10 West Ham United ou West Bromwich Albion

11 Burnley ou Norwich City

12 Coventry City ou Birmingham City

13 Manchester City ou Fulham

14 Newcastle United ou Oxford United

15 Portsmouth ou Barnsley

16 Shrewsbury Town ou Liverpool

