NYCFC vs Tigers | Horaire, chaîne de diffusion TV, streaming en ligne et alignements possibles

Les Tigres ont avancé miraculeusement en Ligue des champions de la CONCACAF, avec un but de dernière minute de Nahuel Guzmán. Ils affronteront désormais le MLS New York City FC en quart de finale, à la recherche de leur premier titre international.

La ville de New York a commencé avec le pied gauche la saison MLS, ajoutant deux défaites consécutives, la dernière visitant le Toronto FC. Ils ont été vaincus par la différence minimale et n’ont pas réussi à marquer. Le but de Toronto était d’Ifunayachi Achara.

Les Tigres ont fait match nul sans but lors de leur dernier match, qui était la Liga MX contre Puebla, en visite au stade Cuauhtémoc. Aucune équipe ne pouvait marquer et le match était très peu divertissant pour le spectateur, avec peu de joueurs à l’arche, quatre au total entre les deux équipes.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Où le voir?

Quand?Mercredi 11 marsÀ quelle heure commence-t-il?18:00 heures (heure CDMX)O??Arène Red BullChaîne de télévisionFOX Sports (Mexique)

TUDN USA (États-Unis)

Entrez dans ce lien pour voir sur quelle chaîne le jeu est télévisé dans votre pays!

Streaming en ligneYouTube et Facebook Live sur le site officiel de la CONCACAF.

Nouvelles de l’équipe

L’entraîneur du NYCFC, Ronny Deila, a déclaré que l’équipe n’avait pas peur des Tigres et qu’au contraire, ils étaient plus que prêts à se mesurer aux félins. Il a déclaré que “Tigres n’est pas Barcelone” et qu’il pense que son équipe peut réussir la passe en demi-finale. Il a également évoqué l’inconvénient de ne pas jouer au Yankee Stadium, car il ne répond pas aux exigences des Concachampions. Ils joueront au Red Bull Arena, qui est le domicile des Red Bulls de New York.

Tigres, quant à lui, a finalement reçu de bonnes nouvelles sur son front blessé, car ils ont récupéré Luis Quiñones et Diego Reyes, qui ont perdu les derniers matchs de l’équipe en raison de problèmes différents. Ils ont formé les autres joueurs de manière égale et seront utilisés dans le jeu, si Ricardo Ferretti le souhaite.

Alignements possibles

NYCFCSean Johnson;

Anton Tinnerholm, Maxime Chanot, Alexander Callens, Ronald Matarrita;

Jesús Medina, Maxi Morales, James Sands, Alexander Rings, Alexandru Mitrita;

Valentine Castellanos. TigresNahuel Guzmán;

Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Francisco Meza, Jesús Dueñas;

Julián Quiñones, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Javier Aquino;

Enner Valence, André-Pierre Gignac

Performances récentes

New York CityTigresToronto FC 1-0 NYCFC- MLS (07/03) Puebla 0-0 Tigers – Liga MX (06/03)Columbus Crew 1-0 NYCFC- MLS (03/01)Tigres 3-0 Pumas- Liga MX (29/02)NYCFC 1-0 San Carlos – Concachampions (26/03)Tigres 4-2 Alliance- Concachampions (02/26) San Carlos 3-5 NYCFC– Concachampions (20/02)Croix Bleue 2-1 Tigers – Liga MX (22/02) NYCFC 1-2 Palmeiras– Florida Cup (18/01)Alliance 2-1 Tigers – Concachampions (02/19)

Pronostic

Tigres est une équipe qui, sur le papier, est de loin supérieure au New York City FC. Le match se jouera aux États-Unis, mais dans un stade en dehors du NYCFC, donc en 90min nous pensons que les félins vont prendre un avantage avant de clore le match à El Volcán.

Prévisions: NYCFC 0-2 Tigers