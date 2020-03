Après 12 ans, Oaxaca accueillera l’événement sportif le plus important au niveau amateur du pays



Oaxaca de Juárez, Oax. 7 mars 2020. Du 3 au 7 juin, Oaxaca accueillera les Jeux nationaux de la Conade 2020 dans la discipline du surf, auxquels plus de 140 surfeurs de 11 entités du pays sont attendus, participant à trois modalités différentes de deux catégories dans les deux branches.

Cela a été annoncé par le chef de l’Institut de culture physique et des sports d’Oaxaca (Incude Oaxaca), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze, après la confirmation de la Fédération mexicaine de surf (Femexsurf), dirigée par Gerardo Lagunes Gallina, et qui Il a annoncé les détails du concours qui prévoit des catégories 15-16 et 17-18 ans dans les deux branches.

Aragón Heinze a souligné que cet événement confirme l’entité comme une destination idéale pour les événements sportifs nationaux et internationaux.

Il a ajouté que pour obtenir le siège, de très longues réunions de travail ont eu lieu et dès que Femexsurf a appelé, Oaxaca a levé la main pour organiser cet événement qui montre le travail que le gouvernement de l’État dirigé par Alejandro Murat Hinojosa fait dans le sport.

À cet égard, il a déclaré que des travaux étaient déjà en cours pour accueillir les entités du pays, qui pour le moment sont pour la plupart des États côtiers, mais que l’aide de Nuevo León ou Chihuahua est également attendue, bien qu’ils n’aient pas de mer, ce sont de puissants prétendants.

Selon le président du Femexsurf, Gerardo Lagunes Gallina, Oaxaca a été choisie parmi cinq sites du pays, pour compléter les trois points que la commission technique prend en compte pour cet événement, à savoir: la qualité des vagues, la culture Surfeur et hospitalité de la destination, paramètres importants pour recevoir les concurrents.

La plage choisie sera Punta Zicatela, à Puerto Escondido, qui a accueilli en novembre dernier le national de ce sport.

Auparavant, chaque État devait effectuer sa phase d’État, entre le 12 mars et le 14 avril, pour choisir jusqu’à 18 participants pour entrer un maximum de deux modalités.

Gerardo Lagunes Gallina a déclaré que les catégories appelées sont le surf ou la planche courte, le body board, le stand up paddle, qui est divisé en 200 mètres de sprint et de course, à 9 kilomètres pour ceux de 15-16 ans, et 12 pour ceux de 17-18 ans dans les deux branches.

Le leader des surfeurs à l’échelle nationale, a exprimé son approbation pour Oaxaca pour accueillir cet événement qui a eu lieu l’année dernière à Manzanillo, Colima; Ainsi, le défi en 2020 sera de faire un meilleur événement basé sur la logistique et d’avoir des programmes et des horaires de compétitions mieux établis.

Il a ajouté qu’Oaxaca est placé comme favori pour gagner dans la compétition par équipe, suivi de Nayarit – champion de l’année dernière – Guerrero et Baja California, qui ont également de bonnes équipes pour se battre pour les premières places dans toutes les catégories.

Il a fallu 12 ans à Oaxaca pour accueillir à nouveau l’événement sportif le plus important au niveau amateur du pays, car en 2007, Huatulco a reçu le karaté, la voile, le tennis et l’haltérophilie, dans ce qui jusqu’à l’année dernière était l’Olympiade nationale .