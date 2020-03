Oaxaca conclut la phase nationale des Jeux nationaux – .

Oaxaca .- Avec la conclusion du deuxième bloc sportif, la phase nationale des Jeux nationaux Conade 2020 a culminé, qui a coordonné dans l’État l’Institut de culture physique et des sports d’Oaxaca (Incude Oaxaca), avec la participation d’athlètes des huit régions de l’entité qui étaient abrités par le gouvernement de l’État dirigé par le gouverneur Alejandro Murat Hinojosa.

Le baseball, le softball, l’athlétisme, le volleyball en salle et le beach-volley ont terminé l’étape de l’État, qui a débuté vendredi dernier et a culminé mercredi avec le dernier prix, de sorte que la sélection d’Oaxaca pour cette 2020 était presque formée, en attendant les résultats de sports classés par marques ou événements nationaux.

Pendant la phase d’État, l’Incude Oaxaca a accueilli plus de 2 000 athlètes avec nourriture et logement, investissant un chiffre de 4,5 millions de pesos pour se conformer à la Oaxaca sélective, principalement dans les sports communs, qui ont obtenu leur laissez-passer directement au différents sites des Jeux nationaux de la Conade.

Basé sur les terrains de la Baseball Academy “Alfredo Harp Helú” et “El Tequio”, le premier sport qui a défini les vainqueurs le week-end dernier était le baseball, qui a laissé comme vainqueurs les neuvaines de Central Valley dans les catégories 12 -13 ans et 14-15 ans, dans un sport auquel ont également participé des équipes de la région de l’Isthme et du bassin de Papaloapan.

Qui a également défini les représentants de l’État était le softball dans la branche féminine et masculine, avec la participation de huit équipes, où dans la division 15-16 des dames, Sierra Norte a pris la première place; tandis que dans la division 17-19, le bassin Papaloapan a pris la catégorie des femmes et des hommes, ceux qui réussissent le col sont la région de la Sierra Norte.

En athlétisme, basé à “El Tequio” avec les tests sur le terrain et le centre sportif “Venustiano Carranza”, avec la piste, Oaxaca a reçu 83 athlètes de différentes régions de l’État, qui ont cherché les marques et les distances pour le régional National qui aura lieu en mars à Xalapa, Veracruz.

Pour ce sport, les athlètes doivent donner les notes établies par l’appel de la Commission Nationale de la Culture Physique et des Sports (Conade) pour assister au National Régional et à partir de là donner la marque pour aller aux Jeux Nationaux, marques qui ne sont pas atteint par les athlètes peut ne pas représenter l’entité; Le même cas se produit dans le reste du pays avec les autres États.

Simultanément, samedi, le baseball, le softball ont été joués, l’athlétisme a concouru et le deuxième jour du volleyball a eu lieu, qui a enregistré 32 équipes, montrant les résultats dimanche, des équipes qui représenteront Oaxaca. Dans la branche féminine, les représentantes du bassin se sont retrouvées avec la première place dans les trois catégories: mineur mineur, maire mineur et supérieur mineur.

Dans la branche virile, il n’y avait pas de domination et les lieux étaient dans trois régions différentes de l’État; Dans le mineur juvénile, les gagnants étaient ceux du bassin, dans le majeur juvénile, les champions étaient ceux des Vallées centrales et dans le supérieur juvénile, le représentant de l’isthme.

Lundi et mardi derniers, le Beach Volleyball State, dont le siège est à Riberas del Atoyac et le tribunal de CAPCE, a eu lieu, enregistrant un total de 29 doubles dans trois catégories différentes des deux branches et représentant cinq des huit régions de l’État de Oaxaca

La branche masculine a donné deux places pour le bassin Papaloapan dans le Juvenil Menor et le Juvenil Mayor, tandis que les Vallées centrales ont remporté le Juvenile Superior. Dans la branche féminine, la Cuenca est restée avec la division mineure, tandis que dans les deux prochaines les victoires ont été pour les Vallées centrales.

Du stade de l’État, l’engagement du gouvernement de l’État dirigé par Alejandro Murat Hinojosa, est de les abriter de toutes les manières pour le développement des compétences, mais la même responsabilité augmente en portant les couleurs de l’État, par conséquent, ils sont garantis l’uniforme extérieur et compétition, ainsi que le transfert vers les lieux où se trouve le siège social.