Ocampo livre des pizzas et des études pour combattre le pessimisme

Lundi 27 avril 2020, p. 4

Livrer des pizzas à la maison, faire des routines à la maison pour préserver l’abdomen de la lessive et étudier en ligne occupent l’esprit du plongeur Jahir Ocampo occupé afin de ne pas avoir de pensées négatives après avoir frustré ses projets sportifs, quand il cherchait la place olympique à Tokyo, et pas cher, avec la fermeture de quelques entreprises en raison du coronavirus.

Il y a plus d’un mois, les perspectives étaient encourageantes pour Jahir: il avait remporté le sélectif et le ticket pour la Coupe du monde dans la capitale japonaise, se qualifiant pour l’épreuve olympique, ne sachant pas encore que les plans allaient complètement changer quand il serait à son meilleur. niveau sur le trampoline individuel de trois mètres.

Tristesse et déception

«La nouvelle a commencé à se répandre que tout a été reporté ou annulé et cela m’a frappé, parce que je passais un bon moment et je savais que nous pourrions obtenir cet endroit dès maintenant à Tokyo et que tout allait être perdu.

En ce moment, nous ne sommes même pas sûrs que les Jeux olympiques de 2021 auront lieu parce qu’il n’y a pas de vaccin et cela soulève des doutes, mais vous devez avoir une bonne attitude et suivre les plans, explique le plongeur de 30 ans, qui révèle qu’il se sent mieux après passer des jours avec tristesse, pleurs et déception.

«Je me suis libéré de ces pensées car cela m’a affecté dans le sport et aussi dans l’entreprise que j’ai ouverte il y a deux mois avec mon frère Yak. Nous avons une pizzeria-café et une salle de musculation à San Ángel que nous avons dû fermer, mais nous fabriquons des pizzas maison de type gaufre avec des protéines et sans farine.

Nous avons déménagé en voiture et nous voyons comment faire autrement pour ne pas entrer et sortir sans affecter les autres. Nous préparons des paquets de 20 à 25 commandes quotidiennes, raconte le médaillé mondial et finaliste olympique, qui assiste aux services sur son compte Instagram ochampionpowerfoods.

Tant que l’activité ne sera pas rétablie, le plongeur continuera à la maison avec des programmes de fitness et partagera des routines sur sa chaîne YouTube, car cela va être long. Il a des aspirations en individuel et le test du synchronisé trois mètres avec Rommel Pacheco.

