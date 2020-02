Odegaard réitère son intention de continuer dans la Royal Society

Bien que le milieu de terrain de 21 ans signé jusqu’en juin 2020 avec le cadre txuri-urdin, l’équipe de donostiarra a applaudi avec le Real Madrid son affectation jusqu’en juin 2021. Malgré son bon travail dans le Société réelle a fait ça Martin Odegaard sonne fort pour revenir en merengue en été, il a confirmé qu’il continuera dans le club basque la saison prochaine.

“Voilà le plan, ça n’a pas changé, rien, je suis très content ici, mais je me concentre au quotidien», A confirmé le Norvégien lors de la conférence de presse avant le match qui opposera son équipe au Real Madrid.

Interrogé par Zidane, Martin Odegaard a déclaré: «J’ai une bonne relation, j’ai beaucoup appris de lui. C’est un grand entraîneur, il en sait beaucoup sur le football, Je suis content que tu ailles bien“

Imanol Alguacil, convaincu que Martin Odegaard continuera à la Royal Society la saison prochaine

Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, interrogé à ce sujet, le technicien de l’équipe de San Sebastian a déclaré: «D’après ce que je le connais, il est très clair. Il sait que c’est le meilleur endroit pour grandir. Bien que Madrid veuille bien le récupérer avant. Mais Je pense que la deuxième saison sera toujours là“

L’engagement de Martin Odegaard envers la Royal Society

“J’ai signé un an plus un et mon intention est d’être ici deux saisons. Si Zidane m’appelle en été? Je n’y ai pas pensé. Mon intention est de rester ici pendant deux ans et cJe prie c’est important pour moi. J’ai changé d’équipe deux ans de suite et je pense que pour les jeunes joueurs, pour moi inclus, il est bon d’avoir une certaine stabilité. C’est pourquoi je veux rester ici pendant deux ans », avait déclaré le milieu de terrain avant d’être interrogé sur son avenir lors d’une interview pour ESPN.