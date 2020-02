Odell Beckham a surprenant nouveau entraîneur Browns

Odell Beckham a eu une interprétation surprenante du nouvel entraîneur des Browns Kevin Stefanski cette semaine.

Beckham a connu une première saison décevante avec Cleveland.

Après que l’organisation soit sortie et ait expédié des actifs sérieux afin de l’acquérir, Beckham a passé une grande partie de 2019-20 blessé et sous-performant.

En raison de la baisse de la production de Beckham, le quart-arrière de deuxième année Baker Mayfield a également régressé de sa campagne recrue.

Entre l’aggravation de l’offensive du fait que les Browns n’ont jamais été même en lice pour une place en séries éliminatoires, l’entraîneur-chef Freddie Kitchens a été licencié et remplacé par Stefanski.

Cette semaine, Beckham s’est prononcé sur l’ajout de Stefanski. Il a semblé impressionné par les références du nouvel entraîneur, en particulier par ce qu’il a pu faire avec Adam Thielen.

Odell a déclaré que la saison dernière était une expérience humiliante.

Nous avons rencontré @OBJ, qui a parlé de la saison dernière, la calomnie des médias et l’héritage de Kobe: https://t.co/4Q2GaZKaoJ pic.twitter.com/OcDwoyuxBW

– Complex Sports (@ComplexSports) 3 février 2020

“Juste voir ce qu’il a fait avec les Vikings du Minnesota pendant longtemps avec Thielen et Diggs”, a déclaré Beckham dans une récente interview.

«Ce sont des gens que j’ai regardés de près sur leur film, et juste voir les choses qu’il a faites et le rencontrer et voir où est son esprit pour Jarvis (Landry) et moi-même de la façon dont tout cela va fonctionner, j’ai une bonne ressentez-vous, vous savez? “

Beckham a également noté qu’il avait hâte de commencer l’année prochaine avec une attitude différente.

“Je pense que moi aussi j’ai eu une part de tarte humble cette année, parce que j’ai été blessé toute l’année”, a poursuivi Beckham.

«Je ne pouvais pas vraiment dire que j’étais blessé. Je ne voulais pas donner l’impression d’avoir une excuse, mais je ne pouvais vraiment pas faire ce que je voulais.

“Je ne pouvais tout simplement pas bouger comme je le souhaitais, donc je pense que c’est pourquoi je suis plus motivé que jamais.”

La saison dernière, les choses se sont tellement détériorées entre Beckham et les Browns qu’à un moment donné, il a demandé publiquement aux équipes adverses d’échanger pour lui.

La relation peut-elle vraiment être réparée à ce stade?

Nous obtiendrons notre réponse une fois pour toutes la saison prochaine.

