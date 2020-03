Odion Ighalo pourrait commencer dans le derby de Manchester United avec Man City après une excellente performance en FA Cup

Odion Ighalo est en lice pour commencer le derby de Manchester après avoir marqué un doublé lors de la victoire de United en FA Cup contre Derby jeudi.

L’attaquant en prêt a maintenant marqué trois buts en deux départs pour les Red Devils et a saisi sa chance dans la victoire 3-0 pour voir son équipe atteindre le quart de finale de la coupe.

. – .

Odion Ighalo a marqué deux fois pour Man United contre Derby

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a admis qu’il serait difficile de garder Ighalo en dehors de sa forme actuelle et était heureux d’être dans la prochaine manche de la compétition.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est la seule chose qui compte dans la coupe, mais aussi la façon dont nous avons parfois joué le match. La façon dont nous avons joué un excellent football. Les a tenus à distance. Odion (Ighalo) et Sergio (Romero) gardent de nouveau leur cage inviolée.

«Les grévistes quand ils marquent sont difficiles à garder à l’écart et il est définitivement en considération pour dimanche. Nous avons regardé le match City, mais nous avons dû attendre ce soir pour voir qui s’en est sorti indemne. “

. – .

Ole Gunnar Solskajer n’était pas content que son équipe ait joué jeudi

Wayne Rooney n’est pas revenu pour hanter son ancienne équipe, mais Solskjaer était plein d’éloges pour l’ex-attaquant de Man United.

Il a déclaré: «Quel arrêt de Sergio et quel coup franc et Wazza (Wayne Rooney) est un favori des fans. Il a eu une telle carrière chez Man United.

«J’ai eu la chance et le privilège de jouer avec lui et de le voir de près. Il est toujours un top, un joueur de haut niveau et il a beaucoup de qualité là-bas et ils ont fait de fantastiques signatures avec lui. »

Man United affrontera Norwich loin de chez lui en quart de finale de la FA Cup.

Danny Murphy pense que l’impact de Bruno Fernandes à Man United pourrait ouvrir la voie à la sortie de Paul Pogba

Solskjaer n’était pas content de voir son équipe jouer jeudi contre Derby lorsque Man City, qu’ils affrontent dimanche, avait fait match nul au cinquième tour un jour plus tôt.

Il a ajouté: «Je préfèrerais l’avoir hier soir, comme ils l’ont fait contre Sheffield mercredi. Ces 24 heures sont importantes pour récupérer mais nous en profiterons au maximum. Nous nous rétablirons bien et ferons de notre mieux.

«C’est une autre cravate à l’extérieur. Loin de chez soi est difficile contre n’importe qui, Norwich en particulier. Ils ont leur style de jeu et c’est difficile de jouer contre.

“Nous devons vraiment être à notre meilleur, ce que nous avons été cette saison, nous devons bien jouer mais nous sommes prêts pour cela.”

.