Odion Ighalo pourrait obtenir un transfert permanent de Man Utd si le sort de prêt est un succès

Odion Ighalo pourrait devenir un joueur permanent de Manchester United cet été si son sort de prêt à Old Trafford est un succès.

Impressionner tout en représentant les Red Devils sur une base temporaire peut valoir à Ighalo, l’ancien attaquant de Watford, un accord à long terme avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’international nigérian Ighalo était une date butoir pour l’arrivée à Old Trafford, United se précipitant pour le joueur de 30 ans lorsque leur besoin d’un nouvel avant-centre a augmenté à la suite de la blessure de Marcus Rashford.

Ighalo est de retour en Premier League trois ans après avoir quitté Watford pour la Chine

Ils avaient initialement manqué la cible de premier choix Erling Haaland – qui a déménagé au Borussia Dortmund et a depuis marqué neuf buts en seulement six matchs – et a fini par ramener Ighalo en Angleterre depuis la Chine.

Le transfert a soulevé des sourcils.

Ighalo n’était guère le grand nom des fans de signature attendus le mois dernier et, bien que son record dans la Super League chinoise soit respectable, son précédent sort en Premier League s’est terminé par une sécheresse de 15 matchs.

En fait, l’ancien joueur d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré à talkSPORT Ighalo était “ une signature qui pourrait vous mettre le sac ”, tandis que l’ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, a accusé Manchester United – le plus grand club du monde – de “ faire du shopping à Aldi plutôt qu’à Marks et Spencer ‘.

L’accord a été largement accepté, cependant, étant donné qu’Ighalo a été recruté à court terme, la signature du prêt fournissant une couverture offensive jusqu’à la fin de la saison.

Mais Solskjaer a maintenant confirmé que Ighalo pourrait être conservé à Old Trafford de façon permanente si son sort de prêt s’avérait être un succès.

“C’est un prêt, mais quand vous êtes à la porte – et si vous impressionnez – cela vous donne une chance”, a déclaré le patron de United. “C’est exactement la même chose pour tous ceux qui signent.

“Si c’est permanent ou si c’est un prêt, si vous impressionnez en tant que joueur, si vous impressionnez en tant que personne, si vous pouvez aider ce groupe à s’améliorer, il y a bien sûr une chance que nous envisagions d’étendre les choses et de signer.

“Cela ne va pas seulement pour Odion mais, puisque vous avez demandé, oui, sa motivation est de jouer aussi bien qu’il le peut et c’est à nous de nous assurer qu’il veut rester, si nous le voulons.”

Igahlo sera dans l’équipe de Manchester United pour leur voyage à Chelsea ce soir, et il pourrait même faire ses débuts même s’il ne s’est pas entraîné avec ses nouveaux coéquipiers lors de leur camp de vacances d’hiver en Premier League en Espagne.

