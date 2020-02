Odúbel Herrera s’est rendu au complexe des Phillies accompagné d’un policier

Le Vénézuélien est arrivé au complexe des Phillies escorté par un policier de Floride

Aujourd’hui, nous avons vu Odubel Herrera traverser le terrain avec un policier. Je n’ai jamais vu ça avant.

On me dit qu’Odubel n’a plus eu d’ennuis. Je dis que c’est une mesure de sécurité supplémentaire

Odubel travaille avec des ligueurs mineurs # Phillies ⚾️☀️? pic.twitter.com/mCRy7QpSGU

– John Clark (@JClarkNBCS) 15 février 2020