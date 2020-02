OFFICIEL | Braithwaite est le nouveau footballeur de Barcelone

C’est officiel: Martin Braithwaite est un nouveau joueur du FC Barcelone. Le club culé a payé les 18 millions d’euros de sa clause de résiliation et le Danois ajoutera immédiatement aux lignes de Quique Setién.

De la blessure de Suárez, la nécessité pour Barcelone de signer un attaquant est évoquée, mais la reprise constante de Dembélé a rempli Bartomeu et le directeur du club de confiance, et c’est pourquoi ils ont décidé de ne faire entrer personne dans cette position: Le trident que les Français feraient avec Messi et Griezmann semblait très séduisant. Heureusement pour les Catalans, Ousmane a rechuté et a dû être opéré, il a donc été absent du club pour le reste de la saison.

Lundi, le Barça a reçu la permission de signer un joueur de football pour remplacer l’ancien Borussia Dortmund, tant qu’il joue dans le football espagnol ou est un agent libre. Abidal n’a pas tardé à contacter tous les candidats et le seul qui a pu prendre effet était Braithwaite, avec qui il a signé un contrat il y a quelques instants.

Le natif d’Esbjerg a 28 ans et sert d’avant-centre. Il a fait ses débuts au club de sa ville et après 4 saisons il est allé à Touluse. Quelques années plus tard, il revient à Middlesbrough, une équipe qu’il a joué 3 fois (au milieu, il est passé par Bordeaux et Leganes). Il est revenu au concombre du club l’été dernier pour aider à l’attaque et fait un excellent travail: il a converti 8 buts et fait une passe décisive lors des 27 matchs qu’il a joués.

Il est clair que l’attaquant n’est pas de la taille de Lautaro Martínez ou Aubameyang, les fétiches principaux de Barcelone, mais il est très clair que le joueur vient comme une bague au doigt à une équipe qui ne parvient pas à trouver la direction pour marquer de nombreux buts. Il est important de préciser que, bien qu’il se trouve être un footballeur plus que l’équipe, il sera interdit de jouer aux matchs des champions, car il n’est pas inscrit sur la liste présentée par l’institution en hiver.