OFFICIEL | Iker Casillas confirme qu’il se présentera à la présidence de la RFEF

C’était un secret de polichinelle, mais finalement Iker Casillas a officialisé aujourd’hui sa candidature à la présidence de la Fédération royale espagnole de football.

Le gardien de but de Porto est depuis mai sans effectuer aucune activité de football avec l’équipe portugaise après avoir subi une crise cardiaque à l’entraînement. L’ancien Real Madrid ne voulait pas annoncer sa retraite du football à ce moment-là car il espérait revenir et au début de la saison, il a même nié deux fois les rumeurs continues sur le retrait.

Cependant, après avoir été contacté par, prétendument et selon divers médias, par Javier Tebas, président de LaLiga et David Aganzo, président de l’AFE (association des footballeurs professionnels) pour se présenter aux élections fédérales et jeter l’actuel président, José Luís Rubiales, celui de Móstoles a finalement accepté que sa place ne soit plus dans le but, mais dans les bureaux.

Nous travaillons avec le plus grand respect et la plus grande décision dans notre candidature. Plus de 23 000 électeurs nous attendent dans des élections justes et transparentes. 139 membres de l’assemblée décideront. # IkerCasillas2020

Après une rencontre divulguée entre l’ancien footballeur (bien qu’il n’ait pas fait mention explicite de ce fait) et Irene Lozano, présidente du CSD pour discuter de la question de sa candidature, celle-ci est désormais officielle.

Qui vote aux élections RFEF?

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date officielle pour les élections (mai est évoqué, avant le Championnat d’Europe comme la date la plus réalisable), on sait qui sont ceux qui ont le droit de voter pour élire le plus haut président du football espagnol.

Au total, 140 sièges composent le Assemblage: le courant président; 19 présidents de la fédérations territoriales des différentes communautés et villes autonomes du pays; le 49 équipes professionnelles et amateurs, la AFE, avec 13 voix; 19 footballeurs non professionnels: le statut d’arbitrage, avec 11 voix; les 6 entraîneurs des différentes catégories des équipes nationales; 10 entraîneurs des compétitions professionnelles et amateurs; 12 représentants de foot en salle (5 clubs, 4 footballeurs et 2 entraîneurs).

Comme révélé Felipe del Campo À El Golazo de la Tarde, Iker Casillas disposerait déjà de 57 voix sécurisées, ce qui lui laisserait 13 de la majorité absolue et ainsi délogerait Rubiales, arrivé en 2018 pour remplacer José María Villar.