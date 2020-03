OFFICIEL | La Ligue suspend les matches de première et deuxième division en raison de Coronavirus

La Ligue vient d’annoncer qu’au cours de les deux prochaines semaines, les matchs des championnats de première division et de deuxième division ne seront pas contestés. La mesure est venue après la propre RFEF annoncera la même chose avec les championnats de football non professionnels, à partir de la seconde B.

Dans un premier temps, et selon les indications de la Conseil supérieur des sports et les autorités sanitaires, la Liga a confirmé hier dans un communiqué que les matches des journées 28 et 29 de la première division, ainsi que les matches 32 et 33 du championnat de la deuxième division, ils se disputeraient à huis clos, sans ventilateurs dans les tribunes, à titre préventif pour empêcher la propagation du coronavirus.

Dans la même déclaration, la Liga n’a pas exclu la possibilité de paralyser les championnats de première et deuxième division et a indiqué que, si le gouvernement espagnol le décidait, les matches de football seraient suspendus, agissant en conséquence.

La suspension vient aussi après plusieurs clubs et joueurs ont demandé l’arrêt des championnats organisés par la Ligue en raison de la situation sanitaire vivre en Espagne en ce moment. La RFEF a également invité la Liga et l’AFE à arrêter tout football professionnel.

